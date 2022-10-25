600 bin sözleşmeliye kadroda son viraj! Düzenleme kimleri kapsıyor? Sözleşmeliler hangi haklara kavuşacak?
600 bin sözleşmeli çalışanın heyecanla beklediği düzenlemede sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda 4B'liler yer alacak" dedi. Peki düzenleme kimleri kapsıyor? Kimler kadrolu oluyor? Sözleşmeliler hangi haklara kavuşuyor? İşte bu soruların yanıtları...
Kamuda yaklaşık 600 bin sözleşmelinin beklediği düzenlemede son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuyla ilgili A Haber'e yaptığı açıklamada, "Çalışmayı kendi içimizde aşağı yukarı tamamladık. Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak" dedi. "Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor?" sorusu üzerine de Bilgin, "Kapsamda 4B'liler yer alıyor" ifadesini kullandı. Detayları merakla beklenen düzenlemenin Kasım ayı içerisinde Meclis'e sevk edilerek yasalaşması planlanıyor.
KİMLER KAPSAMDA?
Çıkarılacak yasa ile öğretmenler ve sağlık çalışanları başta olmak üzere kamudaki yaklaşık 550 bin sözleşmeli personel yeni haklara kavuşacak. Düzenlemeye kamuya ait çağrı merkezlerinde çalışanların da dahil edilmesi planlanıyor. Böylece kadro hakkından yararlanacak sözleşmeli personel sayısı 600 bine ulaşabilecek.
Sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak. Böylece ailelerin ayrı kalmasının önüne geçilmiş olacak.
Sözleşmeli personel görevde yükselme sınavlarına girebilecek. Böylece kademe ve derece ilerlemesi haklarına sahip olabilecek. Bunun yanında izin haklarının devredilmesi, yönetici pozisyonlarında istihdam gibi haklar da verilmiş olacak. Kurumlar arası yer değişikliği hakkı da bulunacak.