600 bin sözleşmeliye kadroda son viraj! Düzenleme kimleri kapsıyor? Sözleşmeliler hangi haklara kavuşacak?

Kamuda yaklaşık 600 bin sözleşmelinin beklediği düzenlemede son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuyla ilgili A Haber'e yaptığı açıklamada, "Çalışmayı kendi içimizde aşağı yukarı tamamladık. Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak" dedi. "Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor?" sorusu üzerine de Bilgin, "Kapsamda 4B'liler yer alıyor" ifadesini kullandı. Detayları merakla beklenen düzenlemenin Kasım ayı içerisinde Meclis'e sevk edilerek yasalaşması planlanıyor.

