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45,46,47,48 yaşında yıl ve prim eksiği olana müjde! EYT'de erken emeklilik BALONU PATLADI!

EYT'liler için 26 Ekim Çarşamba günü sonrası EYT hakkında gelişmeler hız kazandı. Kabine Toplantısının ardından EYT'de erken emeklilik fırsatı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

takvim.com.tr
26.10.2022 12:20 - Son Güncelleme: 26.10.2022 12:20
45,46,47,48 yaşında yıl ve prim eksiği olana müjde! EYT’de erken emeklilik BALONU PATLADI!

EYT'de erken emeklilik için 6 adım ortaya çıktı. Siz de bu şekilde yıl ve prim şartı olmadan erken emeklilik fırsatından faydalanabilirsiniz. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen, yaş bekleyen sigortalılar yeni düzenlemeyle emekli olabilecekler. 8 Eylül 1999 öncesinde sosyal güvenlik sistemine SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı veya banka sandıkları vasıtasıyla girerek çalışmaya başlamış ve prim ödemiş olan herkes1999 yılında çıkartılan yasa ile yaş şartına takılmış oldu. Bu anlamda bakıldığında 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayan herkes EYT'li oldu. İşte erken emeklilik ve son dakika EYT gelişmeleri...

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45,46,47,48 yaşında yıl ve prim eksiği olana müjde! EYT’de erken emeklilik BALONU PATLADI!

1.5 MİLYON EMEKLİ OLACAK

İlk sigortalı olduğu tarih eylül 1999'dan önce olup da çalışma yılını ve prim gün sayısını dolduranlar; yeni düzenlemeden yararlanarak, emekliliğe hak kazanacak. İlk etapta da 1.5 milyon kişinin düzenlemeden yararlanıp, emekli olması bekleniyor.

45,46,47,48 yaşında yıl ve prim eksiği olana müjde! EYT’de erken emeklilik BALONU PATLADI!

2023 ŞUBAT AYINDA EYT'LİLER MAAŞLARINI ALACAK

Bakan Bilgin'in açıklamasına göre de düzenleme aralık ayında Meclis'e gelecek ve yasalaştıktan sonra da 2023'ün ocak ayından itibaren uygulanmaya başlanacak. EYT'liler, 2023 Ocak tarihi itibariyle emekli olabilecek.

45,46,47,48 yaşında yıl ve prim eksiği olana müjde! EYT’de erken emeklilik BALONU PATLADI!

BORÇLANMA YAPARAK ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN OLABİLİR

Düzenlemede, borçlanma hakkı tanınıp tanınmayacağı net değil. Prim gün sayısı, çalışma yılı şartlarını yerine getirip de sadece yaşa takılanlara yönelik bir düzenleme olacağı için borçlanma hakkı tanınmayabilir. Ama bu gibi kişilere bir öneride bulunayım. EYT düzenlemesi çıkmadan önce askerlik ya da doğum borçlanması yapabilirsiniz.

45,46,47,48 yaşında yıl ve prim eksiği olana müjde! EYT’de erken emeklilik BALONU PATLADI!

ASKERLİK BORÇLANMASI:

Eksik primi olan erkek sigortalılar açısından askerlik borçlanması ile tamamlama imkanı da bulunuyor. Erkekler askerde geçen tüm günlerini satın alarak emeklilik primlerine ekleyebiliyor. Böylece EYT için primi eksik olan bir sigortalı bu yolla prim kazanabilir. Askerlik sigortadan önce yapılmışsa borçlanılan gün kadar işe giriş tarihi de geri çekilerek ayrıca bir avantaj da kazanılıyor.

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