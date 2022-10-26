45,46,47,48 yaşında yıl ve prim eksiği olana müjde! EYT’de erken emeklilik BALONU PATLADI!

EYT'de erken emeklilik için 6 adım ortaya çıktı. Siz de bu şekilde yıl ve prim şartı olmadan erken emeklilik fırsatından faydalanabilirsiniz. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen, yaş bekleyen sigortalılar yeni düzenlemeyle emekli olabilecekler. 8 Eylül 1999 öncesinde sosyal güvenlik sistemine SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı veya banka sandıkları vasıtasıyla girerek çalışmaya başlamış ve prim ödemiş olan herkes1999 yılında çıkartılan yasa ile yaş şartına takılmış oldu. Bu anlamda bakıldığında 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayan herkes EYT'li oldu. İşte erken emeklilik ve son dakika EYT gelişmeleri...