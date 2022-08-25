Esenyurt'ta evini su basan vatandaş ile CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt arasında tartışma: Siyaset yapıyorsun

AFAD ve İstanbul Valiliği'nin tüm uyarılarına rağmen herhangi bir önlem almayan CHP'li İBB Başkanı İstanbulluları yine mağdur etti. İstanbul Esenyurt'ta birçok ev ve iş yerlerini yine su bastı. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk akıntıya kapıldı. Tüm bunlar yaşanırken evini su basan bir daire sahibi ile Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt arasında bir tartışma yaşandı. Daha önceki selde de evi zarar gören İsmail Uyruk, Başkan Bozkurt'a "Benim yüzümü hatırladınız mı?" diyerek tepki gösterdi. İkili bir süre tartışırken Başkan Bozkurt, Uyruk'a "Siyaset yapıyorsun" dedi.