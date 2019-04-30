Esenyurt’ta sokakta, Sancaktepe’de bir parkta oluşan çatlaklar İstanbulluları korkuttu. İstanbul'daki çatlaklar ne anlama geliyor? Zemine aşırı yüklenmemi var? Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı A Haber canlı yayınında konuyu detaylarıyla değerlendirdi. İşte konunun uzmanından çarpıcı açıklamalar...
Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı
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