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İstanbul'daki çatlaklar ne anlama geliyor? Zemine aşırı yüklenmemi var?

30.04.2019 10:39

Esenyurt’ta sokakta, Sancaktepe’de bir parkta oluşan çatlaklar İstanbulluları korkuttu. İstanbul'daki çatlaklar ne anlama geliyor? Zemine aşırı yüklenmemi var? Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı A Haber canlı yayınında konuyu detaylarıyla değerlendirdi. İşte konunun uzmanından çarpıcı açıklamalar...


Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı
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