İlkokulun yanındaki parkta oluşan çatlaklar korkuttu. Ekipler, tüm önlemleri aldı. İstanbul Sancaktep'te bulunan bir ilkokulun yanında bulunan bir çocuk parkının zemininde derin çatlaklar oluştu. Zabıta ekipleri, parkta bulunan çocukları ve vatandaşları dışarıya çıkarttı. Belediye yetkilileri parkın kapısını kapatarak mühürlendi. Bir öğrenci, "Sabah geldiğimizde çevrelemişlerdi. Basketbol için arada kullanıyoruz. Hatta okulun içinden girişi var" dedi. Okulda eğitim gören başka bir öğrenci de, "Parka okuldan sonra gidiyoruz. Arada hocalar çıkartıyor. Çatlakları gördüm birkaç defa" diye konuşurken başka bir çocuk da daha önce parkı kullandıklarını ancak artık kullanamayacaklarını belirterek, "İki aydır çatlaklar var. Kapatıldı. Artık parka kimse giremiyor" dedi.



EKİPLER TAKİPTE!

İstanbul Esenyurt'ta Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddelerinde meydana gelen çatlaklar paniğe neden olmuş ve çevredeki binalar boşaltılarak inceleme yapıldı. Cuma günü oluşan çatlaklar nedeniyle de 40'a yakın bina boşaltıldı. Bina sakinlerinin dün evlerine tekrar girişine izin verildi. Araç trafiğine kapalı olan caddede bazı noktalarda çatlaklarda oluşabilecek değişimleri gözlemlemek amacıyla ölçüm aletleri, bazı noktalara ise camlar yerleştirildi.

Belediye ekipleri bazı noktalara ölçüm aletleri yerleştirdi.

Çatlaklar oluşan 5 katlı bina, çökme riski nedeniyle boşaltıldı.