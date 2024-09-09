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Esas dertleri Narin Güran değil! Yine aynı güruh yine "İmam Hatipler kapatılsın" sakızı: Organize dezenformasyon sistematik provokasyon

Türkiye yitirdiği minik Narin Güran'a ağlarken kirli mahfiller acı üzerinden rant devşirmeyi amaçladı. CHP fonlu kalemler Narin olayını bağlamından koparıp Kur'an kursları ve İmam Hatip'leri hedef gösterdi, "İmam Hatipler kapatılsın" sakızı yine çiğnendi. Sosyal medyada ise dezenformasyon kazanı kaynadı. Organize bir şekilde asılsız iddiaları yayıldı. Böylelikle esas derdin 'Narin' olmadığı tescillendi. İşte karanlık emeller taşıyan bir 'Narin' provokasyonun anatomisi...

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 09:57 Güncelleme Tarihi09 Eylül 2024, 10:01
Esas dertleri Narin Güran değil! Yine aynı güruh yine İmam Hatipler kapatılsın sakızı: Organize dezenformasyon sistematik provokasyon 1

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bir çuvalın içinde bulundu. Narin'in otopsi işlemleri sonrası bacağında kırık, boğazında boğma izi tespit edildi.

Esas dertleri Narin Güran değil! Yine aynı güruh yine İmam Hatipler kapatılsın sakızı: Organize dezenformasyon sistematik provokasyon 2

Olayla ilgili kapsamlı soruşturma sürerken aralarında Narin'in annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcası ve tutuklu amca Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Esas dertleri Narin Güran değil! Yine aynı güruh yine İmam Hatipler kapatılsın sakızı: Organize dezenformasyon sistematik provokasyon 3

BAŞKAN ERDOĞAN: BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, olayın bizzat takipçisi olacağını belirterek "Narin'i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: Narini katledenler hesap verecek
Başkan Erdoğan: Narin'i katledenler hesap verecek

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