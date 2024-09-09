Esas dertleri Narin Güran değil! Yine aynı güruh yine "İmam Hatipler kapatılsın" sakızı: Organize dezenformasyon sistematik provokasyon

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bir çuvalın içinde bulundu. Narin'in otopsi işlemleri sonrası bacağında kırık, boğazında boğma izi tespit edildi.
Olayla ilgili kapsamlı soruşturma sürerken aralarında Narin'in annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcası ve tutuklu amca Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.
BAŞKAN ERDOĞAN: BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, olayın bizzat takipçisi olacağını belirterek "Narin'i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.