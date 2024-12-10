Esad rejiminin hapishanesinde 21 yıldır mahkum olan Türk vatandaşı özgürlüğüne kavuştu: Ölsem de gözüm açık gitmeyeceğim

Suriye'de Esad rejiminin hapishanelerinde tutulan Türk vatandaşı Mehmet Ertürk, 21 yıl sonra rejimin çökmesiyle özgürlüğüne kavuşarak Türkiye'ye döndü.

AİLESİ SEVİNÇLE KARŞILADI

Türkiye'ye geri dönen Mehmet Ertürk, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ailesi tarafından coşku ve sevinçle karşılandı. Uzun süredir ailesinin özlemiyle yaşayan Ertürk'ün serbest bırakılması sonrası Karkamış'taki karşılamada duygusal anlar yaşandı.

Ailesi, yıllar sonra Mehmet Ertürk'e kavuşmanın mutluluğunu dile getirirken, bu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.





"ARTIK ÜLKEMDEYİM, ÖLSEM BİLE GÖZÜM AÇIK GİTMEYECEĞİM"

Suriye'de yaşadığı zor günleri anlatan Mehmet Ertürk, "Ben 21 yıldır cezaevinde yatıyordum. Bizim elimizi kolumuzu bağlayıp imza attırdılar. Orada çok işkence gördüm.