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Esad rejiminin hapishanesinde 21 yıldır mahkum olan Türk vatandaşı özgürlüğüne kavuştu: Ölsem de gözüm açık gitmeyeceğim

Suriye'de muhaliflerin başlattığı harekatın 12. gününde başkent Şam'a girildi, Esad ülkeyi terk etti. Baas rejiminin devrilmesi büyük mutlulukla karşılanırken muhalifler cezaevlerindeki mahkumları serbest bıraktı. Esad rejiminin hapishanesinde 21 yıldır mahkum olan ve muhalifler tarafından serbest bırakılan Türk vatandaşı Mehmet Ertürk, Gaziantep'te ailesi tarafından karşılandı. Ertürk, işkence gördüğünü ifade ederken "Artık ülkemdeyim, Ölsem de gözüm açık gitmeyeceğim" dedi.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 11:27 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 11:27
Esad rejiminin hapishanesinde 21 yıldır mahkum olan Türk vatandaşı özgürlüğüne kavuştu: Ölsem de gözüm açık gitmeyeceğim

Suriye'de Esad rejiminin hapishanelerinde tutulan Türk vatandaşı Mehmet Ertürk, 21 yıl sonra rejimin çökmesiyle özgürlüğüne kavuşarak Türkiye'ye döndü.

Esad rejiminin hapishanesinde 21 yıldır mahkum olan Türk vatandaşı özgürlüğüne kavuştu: Ölsem de gözüm açık gitmeyeceğim

AİLESİ SEVİNÇLE KARŞILADI
Türkiye'ye geri dönen Mehmet Ertürk, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ailesi tarafından coşku ve sevinçle karşılandı. Uzun süredir ailesinin özlemiyle yaşayan Ertürk'ün serbest bırakılması sonrası Karkamış'taki karşılamada duygusal anlar yaşandı.

Esad rejiminin hapishanesinde 21 yıldır mahkum olan Türk vatandaşı özgürlüğüne kavuştu: Ölsem de gözüm açık gitmeyeceğim

Ailesi, yıllar sonra Mehmet Ertürk'e kavuşmanın mutluluğunu dile getirirken, bu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Esad rejiminin hapishanesinde 21 yıldır mahkum olan Türk vatandaşı özgürlüğüne kavuştu: Ölsem de gözüm açık gitmeyeceğim

"ARTIK ÜLKEMDEYİM, ÖLSEM BİLE GÖZÜM AÇIK GİTMEYECEĞİM"
Suriye'de yaşadığı zor günleri anlatan Mehmet Ertürk, "Ben 21 yıldır cezaevinde yatıyordum. Bizim elimizi kolumuzu bağlayıp imza attırdılar. Orada çok işkence gördüm.

Esad rejiminin hapishanesinde 21 yıldır mahkum olan Türk vatandaşı özgürlüğüne kavuştu: Ölsem de gözüm açık gitmeyeceğim

Ben orada öleceğimi düşünüyordum. Önce kadınların sesi geldi. Biz de bizi öldüreceklerini zannettik. Sonra muhalifler geldi ve bize çıkın dediler.

Esad rejiminin hapishanesinde 21 yıldır mahkum olan Türk vatandaşı özgürlüğüne kavuştu: Ölsem de gözüm açık gitmeyeceğim

Biz de sorduk. Onlar da Esad'ın kaçtığını söyledi. Daha sonra sevinç gösterileri başladı. Artık ülkemdeyim, ölsem bile gözüm açık gitmeyeceğim" dedi.

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