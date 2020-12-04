Bakkal, market açık mı? Kimler muaf olacak? İşte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına dair tüm detaylar
Son dakika haberi... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi sürüyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 21.00'de başlıyor. Cumartesi ve pazar günü uygulanacak yasak sırasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler açık olacak mı? Yasaktan kimler muaf olacak? Gazete bayileri satış yapacak mı? İşte hafta sonu yasağına dair merak edilen detaylar.
04.12.2020 09:05
- Son Güncelleme: 04.12.2020 09:13
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