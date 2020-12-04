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Bakkal, market açık mı? Kimler muaf olacak? İşte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına dair tüm detaylar

Son dakika haberi... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi sürüyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 21.00'de başlıyor. Cumartesi ve pazar günü uygulanacak yasak sırasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler açık olacak mı? Yasaktan kimler muaf olacak? Gazete bayileri satış yapacak mı? İşte hafta sonu yasağına dair merak edilen detaylar.

04.12.2020 09:05 - Son Güncelleme: 04.12.2020 09:13
Bakkal, market açık mı? Kimler muaf olacak? İşte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına dair tüm detaylar

Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu kısıtlamaları bugün saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar gününü kapsayacak. Yasak pazartesi 05.00'te ise sona erecek. Peki nereler açık olacak, ulaşım nasıl yapılacak? İşte Hürriyet'in haberine göre detaylar:

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Bakkal, market açık mı? Kimler muaf olacak? İşte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına dair tüm detaylar

FIRINLAR KAPANMAYACAK
Sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, gazete bayileri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Bakkal, market açık mı? Kimler muaf olacak? İşte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına dair tüm detaylar

Yasağın uygulanacağı hafta sonu ekmek fırınları-unlu mamul ruh satlı işyerleri ile bu işyerlerinin ekmek satan bayileri hizmet verecek.

Bakkal, market açık mı? Kimler muaf olacak? İşte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına dair tüm detaylar

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek. Ama daha önceki yasaklarda olduğu gibi ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapılmayacak.

Bakkal, market açık mı? Kimler muaf olacak? İşte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına dair tüm detaylar

LOKANTALARDA PAKET SERVİS
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için, araç kullanmamak şartıyla, ikâmetlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve fırına gidip gelebilecek. Bayilerden gazetelerini alabilecek.

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