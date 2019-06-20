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Erken terhis ne zaman olacak? Askerlik 6 aya düştü mü? Bedelli askerlik ücreti kesinleşti (Video)

20.06.2019 17:48

Yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Şu an görevde olan askerlin yeni askerlik sistemi sonrası ne zaman terhis olacağı merak edilmeye başlandı. TBMM Genel Kurulu'nda yeni askerlik sistemi teklifinin 30 maddeden oluşan ikinci bölümü kabul edildi. Peki, erken terhis ne zaman? askerlik 6 aya düştü mü? İşte yeni askerlik sisteminde son dakika gelişmeleri...


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