Necip Fazıl ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Necip Fazıl Ödülleri" törenine katıldı.

21 Aralık 2018 Cuma, 22:29:17 Güncelleme: 22:37:46
Necip Fazıl ödülleri sahiplerini buldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Necip Fazıl Ödülleri" törenine katıldı.

Necip Fazıl ödülleri sahiplerini buldu


Erdoğan, Necip Fazıl Saygı Ödülüne layık görülen Nevzat Atlığ'a ödül verdi.

Necip Fazıl ödülleri sahiplerini buldu

HABERİN VİDEOSUNA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

Necip Fazıl ödülleri sahiplerini buldu

Törene katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Yasemin Karahüseyin'e ödülünü verdi.

Necip Fazıl ödülleri sahiplerini buldu

iŞTE TÖRENDEN DİKKAT ÇEKEN KARELER...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Türkiye'nin konuştuğu operasyondan kareler
Türkiye'nin konuştuğu operasyondan kareler