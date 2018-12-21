Necip Fazıl ödülleri sahiplerini buldu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Necip Fazıl Ödülleri" törenine katıldı.
21 Aralık 2018 Cuma, 22:29:17
Güncelleme: 22:37:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Necip Fazıl Ödülleri" törenine katıldı.
Erdoğan, Necip Fazıl Saygı Ödülüne layık görülen Nevzat Atlığ'a ödül verdi.
Törene katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Yasemin Karahüseyin'e ödülünü verdi.
iŞTE TÖRENDEN DİKKAT ÇEKEN KARELER...