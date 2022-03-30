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Erdoğan öncülüğündeki diplomasi sonuç verdi! İstanbul Zirvesi’nde Rusya ve Ukrayna'dan barış sinyali

Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin çağrısıyla İstanbul'da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna müzakere masasına otururken, barış için en çok çaba gösteren lider olan Erdoğan da toplantı öncesi yine barış çağrısı yaptı. Müzakerelerde kısmen uzlaşma sağlandı. Rusya diyalog için Kiev ve Çernihiv'de ateşi durduracağını açıkladı. Çavuşoğlu iki ülke bakanları ve liderlerinin görüşmesi için zemin oluştuğunu söyledi. İşte dünyanın konuştuğu zirveden öne çıkan detaylar.

30.03.2022 08:08 - Son Güncelleme: 30.03.2022 08:13
Erdoğan öncülüğündeki diplomasi sonuç verdi! İstanbul Zirvesi’nde Rusya ve Ukrayna’dan barış sinyali

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

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Erdoğan öncülüğündeki diplomasi sonuç verdi! İstanbul Zirvesi’nde Rusya ve Ukrayna’dan barış sinyali

Heyetler art arda Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ne giriş yaptı. Heyetlerden hemen sonra Başkan Erdoğan da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Ukrayna heyetine Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Mihaylo Podolyak, Rus heyetine ise Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık etti.

Erdoğan öncülüğündeki diplomasi sonuç verdi! İstanbul Zirvesi’nde Rusya ve Ukrayna’dan barış sinyali

ERKEN SONA ERDİ
Heyetler arasında görüşmeler saat 10.30'da, heyet başkanlarının baş başa yaptıkları görüşmenin ardından başladı. Öğle yemeği için verilen aranın ardından saat 14.10'da Ukrayna heyeti görüşmelerin sona erdiğini duyurdu. Heyetlerin iki gün görüşmeleri, ilk günkü görüşmelerin ise saat 15.00'te sona ermesi bekleniyordu. Ancak daha sonra hem Rusya ve Ukrayna tarafları hem de Türkiye'den müzakerelerin iyi gittiği yolunda açıklamalar geldi.

Erdoğan öncülüğündeki diplomasi sonuç verdi! İstanbul Zirvesi’nde Rusya ve Ukrayna’dan barış sinyali

ERDOĞAN: ADİL BİR BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ
Başkan Erdoğan, karşılıklı masaya oturan Rus ve Ukraynalı heyete saat 09.30'da hitap ederken özetle şunları söyledi: "Kıymetli dostlar, sevgili heyet üyeleri Türkiye'ye ve İstanbul'a hoş geldiniz.

Erdoğan öncülüğündeki diplomasi sonuç verdi! İstanbul Zirvesi’nde Rusya ve Ukrayna’dan barış sinyali

DÜNYAYI HEYECANLANDIRDI
Liderlerinizin talimatları doğrultusunda yürüttüğünüz müzakere süreci barışa dair ümitleri yeşertmiş, tüm dünyayı heyecanlandırmıştır. Görüşmeleri bu kapsamda canı gönülden destekliyoruz. Ülkeleriniz adına büyük gayret gösteriyorsunuz. Bu nedenle sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Çatışmalar, komşunuz ve dostunuz olarak bizleri gerçekten derinden üzüyor.

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