Erdoğan öncülüğündeki diplomasi sonuç verdi! İstanbul Zirvesi’nde Rusya ve Ukrayna'dan barış sinyali
Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin çağrısıyla İstanbul'da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna müzakere masasına otururken, barış için en çok çaba gösteren lider olan Erdoğan da toplantı öncesi yine barış çağrısı yaptı. Müzakerelerde kısmen uzlaşma sağlandı. Rusya diyalog için Kiev ve Çernihiv'de ateşi durduracağını açıkladı. Çavuşoğlu iki ülke bakanları ve liderlerinin görüşmesi için zemin oluştuğunu söyledi. İşte dünyanın konuştuğu zirveden öne çıkan detaylar.
Heyetler art arda Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ne giriş yaptı. Heyetlerden hemen sonra Başkan Erdoğan da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Ukrayna heyetine Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Mihaylo Podolyak, Rus heyetine ise Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık etti.
ERKEN SONA ERDİ
Heyetler arasında görüşmeler saat 10.30'da, heyet başkanlarının baş başa yaptıkları görüşmenin ardından başladı. Öğle yemeği için verilen aranın ardından saat 14.10'da Ukrayna heyeti görüşmelerin sona erdiğini duyurdu. Heyetlerin iki gün görüşmeleri, ilk günkü görüşmelerin ise saat 15.00'te sona ermesi bekleniyordu. Ancak daha sonra hem Rusya ve Ukrayna tarafları hem de Türkiye'den müzakerelerin iyi gittiği yolunda açıklamalar geldi.
DÜNYAYI HEYECANLANDIRDI
Liderlerinizin talimatları doğrultusunda yürüttüğünüz müzakere süreci barışa dair ümitleri yeşertmiş, tüm dünyayı heyecanlandırmıştır. Görüşmeleri bu kapsamda canı gönülden destekliyoruz. Ülkeleriniz adına büyük gayret gösteriyorsunuz. Bu nedenle sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Çatışmalar, komşunuz ve dostunuz olarak bizleri gerçekten derinden üzüyor.