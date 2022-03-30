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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Hava sıcaklıkları 10 derece artacak! Meteoroloji’den bahar müjdesi! Bugün hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU | Hava sıcaklıkları 10 derece artacak! Meteoroloji’den bahar müjdesi! Bugün hava nasıl olacak?

Soğuk ve kar yağışlı hava yerini bahar havasına bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son açıklamaya göre, "Hava sıcaklıklarının, Salı günü doğu bölgelerimizde, Çarşamba gününden itibaren de ülkemiz genelinde artmaya başlayarak, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede (5 ilâ 10 derece) yükselmesi ve mevsim normallerinin 6 ilâ 12 derece üzerine çıkması bekleniyor" denildi.

30.03.2022 08:47 - Son Güncelleme: 30.03.2022 08:47
HAVA DURUMU | Hava sıcaklıkları 10 derece artacak! Meteoroloji’den bahar müjdesi! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kastamonu, Çankırı, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

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HAVA DURUMU | Hava sıcaklıkları 10 derece artacak! Meteoroloji’den bahar müjdesi! Bugün hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI: İç Ege'de 3 ila 5 derece artacağı, orta Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, Marmara'da yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU | Hava sıcaklıkları 10 derece artacak! Meteoroloji’den bahar müjdesi! Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

HAVA DURUMU | Hava sıcaklıkları 10 derece artacak! Meteoroloji’den bahar müjdesi! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU | Hava sıcaklıkları 10 derece artacak! Meteoroloji’den bahar müjdesi! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

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