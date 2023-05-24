Enes Halifekan isimli FETÖ hesabının deşifresi! Gizli mesajlar olay bağlantılar... Hangi isimler var?

15 TEMMUZ PAYLAŞIMLARI HAİNLİKLERİNİ DEŞİFRE EDİYOR

Söz konusu hesabın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişi sırasında yaptığı yazışmalar hainliklerini bir kez daha ortaya koyuyor. Öyle ki direkt vatandaşları hedef alarak vurulması emri veriliyor. AK Parti'ye yakın STK'ların da hedef alınması isteniyor.