Enes Halifekan isimli FETÖ hesabının deşifresi! Gizli mesajlar olay bağlantılar... Hangi isimler var?
Sosyal medya, Enes Halifkekan isimli bir FETÖ hesabının paylaşımlarını konuşuyor! Twitter'da artık aktif olmadığı görülen @cennet_dunya kullanıcı adlı Enes Halifekan isimli hesabın paylaşımları FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden Rusya Büyükelçisine yapılan suikaste ve Gaziantep ile Ankara'da terör saldırıları ile patlatılan bombalara kadar birçok olayla ilgili bağlantılı olarak görülüyor. Söz konusu hesabın Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Ahmet Davutoğlu'na kadar siyasi isimlerle ilgili paylaşımları da son derece çarpıcı bulundu. İşte o paylaşımlardan bazılar...
24.05.2023 11:50 - Son Güncelleme: 24.05.2023 12:20
ENES HALİFEKAN HESABI KİM?
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un yazışmalarını içerdiği düşünülen hesabın başındaki ismin ise şu anda tutuklu bulunan polis okulu mahrem imamı Samet Öztürk olduğu iddia edildi.
162 BİNDEN FAZLA TWEET VAR
Enes Halifekan isimli hesabın 162 binden fazla paylaşım yaptığı görülüyor.
15 TEMMUZ PAYLAŞIMLARI HAİNLİKLERİNİ DEŞİFRE EDİYOR
Söz konusu hesabın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişi sırasında yaptığı yazışmalar hainliklerini bir kez daha ortaya koyuyor. Öyle ki direkt vatandaşları hedef alarak vurulması emri veriliyor. AK Parti'ye yakın STK'ların da hedef alınması isteniyor.