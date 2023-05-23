Başkan Erdoğan’a Sivas'ta 100 bin kişilik sevgi seli!

"DEPREMZEDELERİMİZE HAKARETİ DİBİN DİBİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Başkan Erdoğan'ı Sivas'ta 100 bin kişilik coşklu kalabalık karşıladı. Coşklulu kalabalığa seslenen Başkan Erdoğan, CHP'liler tarafından depremzedelere yapılan hakaretleri 'dibin dibi' olarak yorumlarken "Türk dünyasına gayretlerimizi yakından bilen Sinan Bey'in kararının hayırlı olmasının diliyorum" ifadelerini kullandı.