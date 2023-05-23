Başkan Erdoğan’a Sivas'ta 100 bin kişilik sevgi seli!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur seçimleri öncesi vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Malatya'da depremzedelerle bir araya gelen Başkan Erdoğan'ın ikinci durağı Sivas oldu. Başkan Erdoğan'ı Sivas'ta 100 bin kişilik coşkulu kalabalık karşıladı. Coşklulu kalabalığa seslenen Başkan Erdoğan, CHP'liler tarafından depremzedelere yapılan hakaretleri 'dibin dibi' olarak yorumlarken "Böyle bir ahlaksızlığı haklı gösterecek hiçbir sebep olamaz" dedi. Öte yandan bir vatandaş tarafından Başkan Erdoğan'a yazılan "Çeken bilir derdimizi, yanıp duran gönlümüzü, alsalarda ömrümüzü, dönmeyiz senin yolundan" yazılı pankart dikkat çekti. İşte kare kare Başkan Erdoğan'a 100 bin kişilik sevgi seli...
23.05.2023 20:39 - Son Güncelleme: 23.05.2023 20:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur seçimleri öncesi vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.
"DEPREMZEDELERİMİZE HAKARETİ DİBİN DİBİ OLARAK GÖRÜYORUZ"
Başkan Erdoğan'ı Sivas'ta 100 bin kişilik coşklu kalabalık karşıladı. Coşklulu kalabalığa seslenen Başkan Erdoğan, CHP'liler tarafından depremzedelere yapılan hakaretleri 'dibin dibi' olarak yorumlarken "Türk dünyasına gayretlerimizi yakından bilen Sinan Bey'in kararının hayırlı olmasının diliyorum" ifadelerini kullandı.