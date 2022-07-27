En az lise mezunu daimi işçi alınacak! TÜRKŞEKER başvuruları ve kontenjanları! TÜRKŞEKER işçi alımı için SON 3 GÜN!

Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) duyurdu! İŞKUR üzerinden meslek lisesi ve önlisans mezunu 130 sürekli işçi alınacak. Yayımlanan ilana göre, Türkşeker'in Şeker Fabrikaları, Ankara ve Eskişehir Makine Fabrikaları ile Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası (EMAF)'nda belirsiz süreli çalıştırılmak üzere işçi alınacak. Peki, Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? 2022 İŞKUR işçi alımı başvuru ekranı ve Türkşeker işçi alımı başvuru şartları!