Vav TV İzle
Haberler Güncel CHP'li Sarıyer Belediyesi önünde grev 23. gününde! İşçilere yüzde 40 zam dediler yüzde 20 verdiler

CHP'li Sarıyer Belediyesi önünde grev 23. gününde! İşçilere yüzde 40 zam dediler yüzde 20 verdiler

Sarıyer Belediyesi çalışanlarının maaş zammı grevi 23. gününe girdi. İşçiler, Sarıyer Belediyesi'nin önünde dün de eylem gerçekleştirdi. Sendika temsilcisi ve işçiler; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kendilerine yüzde 40 zam yapılacağını söylediğini ancak yüzde 20'lik zam yapıldığını söyledi. Sarıyer Belediyesi'nde maaş zammında dolayı mağdur işçi sayısının 100 olduğu öğrenildi.

27.07.2022 12:34 - Son Güncelleme: 27.07.2022 12:34
CHP’li Sarıyer Belediyesi önünde grev 23. gününde! İşçilere yüzde 40 zam dediler yüzde 20 verdiler

Sendika başkanı ve işçilerin açıklamaları şöyle:

GALERİ DEVAM EDİYOR
CHP’li Sarıyer Belediyesi önünde grev 23. gününde! İşçilere yüzde 40 zam dediler yüzde 20 verdiler

ÖNCE YÜZDE 40 DEDİLER SONRA YÜZDE 20 VERDİLER
Genel İş Avrupa Yakası 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan: "2022'nin Ocak ayından bu yana Sariyet Belediyesi'yle müzakereler devam ediyor. Biz daha önce belediyeyle yüzde 40 maaş zammında anlaşmıştık.

CHP’li Sarıyer Belediyesi önünde grev 23. gününde! İşçilere yüzde 40 zam dediler yüzde 20 verdiler

Sonradan ne hikmetse vazgeçtiler. Biz şuan yüzde 40'da direniyoruz. Onlar bize yüzde 20 teklif ettiler. Toplamda yüz işçiyiz. Bu rakam ekonominin bütçesine zarar verecek bu rakam değil. Biz mutabık kalana kadar devam edeceğiz."

CHP’li Sarıyer Belediyesi önünde grev 23. gününde! İşçilere yüzde 40 zam dediler yüzde 20 verdiler

"CANAN KAFTANCIOĞLU BİR DEFA BİLE YANIMIZA GELMEDİ"
Sedat Topçu: "Bizde sözleşmeler iki yıllık yapılır. 2023 sözleşmesinde bizim aldığımız maaş enflasyonun da altına alınacak. Buraya siyasilerden gelen giden yok. Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde eylem oldu.

CHP’li Sarıyer Belediyesi önünde grev 23. gününde! İşçilere yüzde 40 zam dediler yüzde 20 verdiler

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu her gün oradaydı. Meselemiz rektör değil ekmek meselesi. Bir defa bile uğramadı. Bizle işçilerle temas yok.

SON DAKİKA