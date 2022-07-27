CHP’li Sarıyer Belediyesi önünde grev 23. gününde! İşçilere yüzde 40 zam dediler yüzde 20 verdiler

Sonradan ne hikmetse vazgeçtiler. Biz şuan yüzde 40'da direniyoruz. Onlar bize yüzde 20 teklif ettiler. Toplamda yüz işçiyiz. Bu rakam ekonominin bütçesine zarar verecek bu rakam değil. Biz mutabık kalana kadar devam edeceğiz."