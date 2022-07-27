CHP'li Sarıyer Belediyesi önünde grev 23. gününde! İşçilere yüzde 40 zam dediler yüzde 20 verdiler
Sarıyer Belediyesi çalışanlarının maaş zammı grevi 23. gününe girdi. İşçiler, Sarıyer Belediyesi'nin önünde dün de eylem gerçekleştirdi. Sendika temsilcisi ve işçiler; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kendilerine yüzde 40 zam yapılacağını söylediğini ancak yüzde 20'lik zam yapıldığını söyledi. Sarıyer Belediyesi'nde maaş zammında dolayı mağdur işçi sayısının 100 olduğu öğrenildi.
27.07.2022 12:34 - Son Güncelleme: 27.07.2022 12:34