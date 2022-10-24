En az 7.450 TL maaşla... 24-31 Ekim arası silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları ve ilanlar! Yaş sınırı yok!
İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte alım ilanları çıktı. En az lise mezunu olan vatandaşların başvurabileceği bu ilan sektörde kendini geliştirmek isteyenler bağlamında mühim bir fırsat niteliğinde. Başvuru koşullarına uyan herkes bu şansa sahip olacak. Aranan koşullar iş yerine göre değişkenlik gösterebilir.
24.10.2022 09:46 - Son Güncelleme: 24.10.2022 09:46
Silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları ve ilanlar... Altmış ilde silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımı olacak. Her yıl yüz binlerce vatandaş bağlamında istihdam yaratmak için İŞKUR bu yıl de çalışmalarını sürdürüyor. Yayınlanan ilanlardan biri de güvenlik görevlisi alımıyla ilgili oldu. Binlerce işsiz adayın beklediği bu ilana başvurular başladı.
Başvurularda ilgi edilecek şey adayların en az lise mezunu olması gerektiğidir. Başvuru gerçekleştirmek isteyen adaylar İŞKUR üzerinden sayfayı bulmak gerekmektedir.