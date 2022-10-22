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Yaşınıza göre mutlu olacağınız tarih ortaya çıktı! Bu yaştakiler hepimizden daha mutlu!

Her yaş kendine göre güzeldir. Fakat bilimsel araştırmalara göre bu yaştakiler çok daha mutlu. İşte yaşa göre mutluluk takvimi... Yapılan bir araştırmada yaş ve mutluluk arasında direkt bağlantı olduğu belirtildi.

takvim.com.tr
22.10.2022 11:16 - Son Güncelleme: 22.10.2022 11:16
Yaşınıza göre mutlu olacağınız tarih ortaya çıktı! Bu yaştakiler hepimizden daha mutlu!

Belli yaşlara göre mutluluk takvimi ortaya çıktı! Yaşınıza göre mutlu olacağınız tarih ortaya çıktı! İçinde bulunduğumuz her yaşın heyecanlı tarafı olurken bir yandan olgunluğu ve bir sakinliği oluyor. Daha çok bilmenin daha çok görmenin bize birçok şey kattığını belkide yüzümüzdeki çizgilerden anlayabiliriz. İşte merak edilenler...

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Yaşınıza göre mutlu olacağınız tarih ortaya çıktı! Bu yaştakiler hepimizden daha mutlu!

Her yaş kendine göre güzeldir. Fakat bilimsel araştırmalara göre bu yaştakiler çok daha mutlu. İşte yaşa göre mutluluk takvimi... Yapılan bir araştırmada yaş ve mutluluk arasında direkt bağlantı olduğu belirtildi.

Yaşınıza göre mutlu olacağınız tarih ortaya çıktı! Bu yaştakiler hepimizden daha mutlu!

Buna göre yaşımız arttıkça mutluluğumuz da orantılı olarak artıyor.

Yaşınıza göre mutlu olacağınız tarih ortaya çıktı! Bu yaştakiler hepimizden daha mutlu!

18-88 yaş aralığı arasında yapılan mutluluk araştırmasında ise sonuç heyecan verici.

Yaşınıza göre mutlu olacağınız tarih ortaya çıktı! Bu yaştakiler hepimizden daha mutlu!

10' lu yaşlara adım atan geçlerle 20'li yaşların sonunda olan geçler için oran % 24 iken , 88 yaşındaki insanların mutluluk oranı % 34 oluyor.

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