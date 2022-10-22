Bu fotoğraftaki 4 horozu bulun! 500 kişiden sadece 3'ü bulabildi! 30 saniyede dahi olduğunuzu gösterin
Zekanıza güvenenler buraya! Bu fotoğrafta 4 tane gizlenmiş horoz bulunuyor! Peki siz bu 4 horozu 30 saniyede bulabilir misiniz? Söz konusu optik illüzyon testi ülkemizde de 500 kişiye uygulandı ve sadece 3 kişi 4 horozu belirtilen sürede bulabildi. İşte o görsel...
TÜP 1'İ SEÇTİYSENİZ
Sen gerçek bir ateş adamısın! İnsanlar üzerinde silinmez bir izlenim bırakan parlak ve ilginç bir kişilik. Senin gibi çok az insan var, doğallığınla gurur duyabilirsin.
TÜP 2'Yİ SEÇTİYSENİZ
Sağduyulu, kurnaz ve para hakkında çok şey biliyorsun. Mali açıdan bağımsız olmak istiyor ve bunun için çalışmaya hazır mısınız?
TÜP 3'Ü SEÇTİYSENİZ
Sadık, sarsılmaz ve güvenilir biri olduğunuz söylenebilir. Herhangi bir sırrı söyleyebilirsin ve kimseye söylemeyeceksin. Bu harika.
TÜP 4'Ü SEÇTİYSENİZ
4 numaralı tüpü seçtiniz - bu, dişlerinizi daha fazla fırçalamanız gerektiği anlamına geliyor. Sadece bir şaka. Artık pratik olarak kullanılmayan bir diş macunu tüpünüz varsa, bu dişlerinizi fırçalamadığınız anlamına gelmez. Bu, bilinçli ve her şeye hazır olduğunuz anlamına gelir!