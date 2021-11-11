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Haberler Güncel Emniyet'in nefesi 1,5 yıl boyunca enselerindeydi! İşte Çiftlik Bank vurguncuları "Tosuncuk" ve ağabeyini çökerten süreç

Emniyet'in nefesi 1,5 yıl boyunca enselerindeydi! İşte Çiftlik Bank vurguncuları "Tosuncuk" ve ağabeyini çökerten süreç

Çiftlik Bank davası sanıklarından "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ile abisi Fatih Aydın'ın peşine düşerek Brezilya ve Uruguay'daki yaşamlarını mercek altına alan özel ekip, şüphelilerin Türkiye'ye iadesi için yoğun mesai harcadı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Brezilya'da teslim olan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ile Uruguay'da yakalanan ağabeyi Fatih Aydın'ın tüm faaliyetlerini bu ülkelere gönderilen özel ekipler ve 10 bin kilometre uzaktan yürütülen koordinasyonla deşifre etti. İşte iki vurguncuyu adalet karşısına çıkartan o süreç...

11.11.2021 11:20 - Son Güncelleme: 11.11.2021 11:23
Emniyet’in nefesi 1,5 yıl boyunca enselerindeydi! İşte Çiftlik Bank vurguncuları Tosuncuk ve ağabeyini çökerten süreç

Çiftlik Bank davası sanıklarından "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ile abisi Fatih Aydın'ın peşine düşerek Brezilya ve Uruguay'daki yaşamlarını mercek altına alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı birimleri, şüphelilerin Türkiye'ye iadesi için yoğun mesai harcadı.

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Emniyet’in nefesi 1,5 yıl boyunca enselerindeydi! İşte Çiftlik Bank vurguncuları Tosuncuk ve ağabeyini çökerten süreç

Çiftlik Bank'ı kurarak çok sayıda kişiyi dolandırdıktan sonra izini kaybettiren Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın yurt dışında olduklarının tespit edilmesi ve soruşturmanın uluslararası boyut kazanması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) devreye girdi.

Emniyet’in nefesi 1,5 yıl boyunca enselerindeydi! İşte Çiftlik Bank vurguncuları Tosuncuk ve ağabeyini çökerten süreç

KOM bünyesinde oluşturulan özel ekip 2020'nin şubat ayından itibaren Aydın kardeşlerin izini sürmeye başladı.

Emniyet’in nefesi 1,5 yıl boyunca enselerindeydi! İşte Çiftlik Bank vurguncuları Tosuncuk ve ağabeyini çökerten süreç

Açık kaynaklar ile mali istihbarat verilerini titizlikle inceleyen KOM polisleri, kardeşlerin Brezilya ve Uruguay'da olduğunu tespit etti. Her iki ülkedeki mevkidaşlarıyla irtibata geçen ekipler, kardeşlerin Türkiye'ye iade edilmesine kadar geçen süreçte bu iki ülkeye giderek yapılan çalışmalara katıldı.

Emniyet’in nefesi 1,5 yıl boyunca enselerindeydi! İşte Çiftlik Bank vurguncuları Tosuncuk ve ağabeyini çökerten süreç

Şüphelilerin bulunması muhtemel adresler ile irtibatta oldukları kişileri 10 bin kilometre uzaktan tespit eden ekipler, sık sık video konferans yöntemiyle görüştükleri mevkidaşlarıyla elindeki bilgileri paylaştı.

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