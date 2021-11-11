Emniyet'in nefesi 1,5 yıl boyunca enselerindeydi! İşte Çiftlik Bank vurguncuları "Tosuncuk" ve ağabeyini çökerten süreç
Çiftlik Bank davası sanıklarından "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ile abisi Fatih Aydın'ın peşine düşerek Brezilya ve Uruguay'daki yaşamlarını mercek altına alan özel ekip, şüphelilerin Türkiye'ye iadesi için yoğun mesai harcadı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Brezilya'da teslim olan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ile Uruguay'da yakalanan ağabeyi Fatih Aydın'ın tüm faaliyetlerini bu ülkelere gönderilen özel ekipler ve 10 bin kilometre uzaktan yürütülen koordinasyonla deşifre etti. İşte iki vurguncuyu adalet karşısına çıkartan o süreç...
Çiftlik Bank davası sanıklarından "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ile abisi Fatih Aydın'ın peşine düşerek Brezilya ve Uruguay'daki yaşamlarını mercek altına alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı birimleri, şüphelilerin Türkiye'ye iadesi için yoğun mesai harcadı.
Çiftlik Bank'ı kurarak çok sayıda kişiyi dolandırdıktan sonra izini kaybettiren Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın yurt dışında olduklarının tespit edilmesi ve soruşturmanın uluslararası boyut kazanması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) devreye girdi.
Açık kaynaklar ile mali istihbarat verilerini titizlikle inceleyen KOM polisleri, kardeşlerin Brezilya ve Uruguay'da olduğunu tespit etti. Her iki ülkedeki mevkidaşlarıyla irtibata geçen ekipler, kardeşlerin Türkiye'ye iade edilmesine kadar geçen süreçte bu iki ülkeye giderek yapılan çalışmalara katıldı.