Emniyet'in nefesi 1,5 yıl boyunca enselerindeydi! İşte Çiftlik Bank vurguncuları "Tosuncuk" ve ağabeyini çökerten süreç

Açık kaynaklar ile mali istihbarat verilerini titizlikle inceleyen KOM polisleri, kardeşlerin Brezilya ve Uruguay'da olduğunu tespit etti. Her iki ülkedeki mevkidaşlarıyla irtibata geçen ekipler, kardeşlerin Türkiye'ye iade edilmesine kadar geçen süreçte bu iki ülkeye giderek yapılan çalışmalara katıldı.