Başkan Erdoğan İstanbul'da Alaaddin Şahin'in cenaze namazına katıldı

Beraberce şu anda bu mücadeleyi de sürdürüyoruz. Fakat Hocamın ifade ettiği o duruş hakikaten farklıydı, asildi. Tam bir İslam'a yakışan duruş. Şimdi de inanıyorum ki Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin. Mekanı cennet olsun.