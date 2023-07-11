Vilnius'taki Başkan Erdoğan - Biden zirvesine büyük ilgi! Kare kare tarihi anlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden'la bir araya geldi. 1 saat baş başa görüşen iki lider, siyasi, ekonomik, ticari ilişkiler, güvenlik alanında iş birliği imkanları ve bölgesel konuları masaya yatırdı. Öte yandan Vilnius'taki Erdoğan - Biden zirvesi tüm dünyada ilgiyle takip edildi.
Başkan Erdoğan, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, görüşmenin başında, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kendisini arayarak ilettiği tebrik mesajı için Biden'a teşekkür etti.
Erdoğan, "Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. Tabii benim için bu yeni süreç beş yıllık bir süreç, şimdi sizde de seçim hazırlıkları var. Bu seçim hazırlıklarıyla birlikte şimdiden başarılar diliyorum." dedi.
BİDEN:ÖNÜMÜZDEKİ BEŞ YIL İÇİNDE SİZİNLE GÖRÜŞMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM
Biden, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'ye sevk edileceği açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etti.
NATO Zirvesi'ni "tarihi" olarak niteleyen Biden, ittifak savunmasını güçlendirmeye olan taahhütlerini yineledi.
Başkan Erdoğan'ın ABD'de yapılacak 2024 başkanlık seçimleriyle ilgili başarılar dilemesi üzerine Biden, teşekkür ederek "Önümüzdeki beş yıl içinde sizinle bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum" ifadesini kullandı.
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan-ABD Başkanı Biden görüşmesine ilişkin şu bilgileri verdi:
"Siyasi, ekonomik, ticari ilişkiler, güvenlik alanında işbirliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı."