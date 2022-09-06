Bir ülkeye daha vize pasaport şartı kaldırıldı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'den kimlikle seyahat dönemi
Son dakika haberi | Tatil için yurt dışına gitmek isteyen ve vize, pasaport gibi şeylerle uğraşmak istemeyen milyonlarca kişi "Vizesiz ve pasaportsuz gidilebilecek ülkeler"i araştırıyor. Sadece Türk kimliği ile uçağa binerek birçok ülkeye seyahat edebilmek mümkün. Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile Sırbistan arasında "kimlikle seyahat"in önünü açan düzenleme sonrası bir ülkeyle daha pasaport şartı kaldırıldı. Başkan Erdoğan'ın duyurduğu müjdenin ardından bir ülkeye daha Türk kimliği ile gidilebileceği duyuruldu. Peki Türkiye'den hangi ülkelere vizesiz seyahat mümkün? Türk pasaportu ile hangi ülkelere vizesiz gidiliyor? Türkiye'nin diğer ülkelere uyguladığı vize prosedürleri neler? İşte Türkiye'den vizesiz gidilecek ülkeler ve Türkiye'ye vizesiz gelebilen ülkeler...
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları
Ziyaretimizle bu stratejik sürece yeni bir ivme kazandırdığımıza inanıyorum. Bir yeni adımı da özellikle artık kimlik kartlarıyla, özellikle bosna Hersek-Türkiye arasındaki gidiş-gelişleri yapabilme kararını verdik. Bundan böyle Türkiye'den Bosna'ya, Bosna'dan Türkiye'ye kimlik kartlarıyla seyahat edilebilecek.
TÜRKİYE'DEN VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER
Pakistan
Online vizeyle 90 gün vizesiz.
Pakistan'a vizesiz seyahat dönemi başladı.
Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan'ın yeni turizm politikasının sonucu olarak Türkiye, Çin, Malezya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahil olduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize, ardından da kapıda vize uygulamasına geçileceğini söyledi.
Pakistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 8 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.