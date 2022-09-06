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Bir ülkeye daha vize pasaport şartı kaldırıldı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'den kimlikle seyahat dönemi

Son dakika haberi | Tatil için yurt dışına gitmek isteyen ve vize, pasaport gibi şeylerle uğraşmak istemeyen milyonlarca kişi "Vizesiz ve pasaportsuz gidilebilecek ülkeler"i araştırıyor. Sadece Türk kimliği ile uçağa binerek birçok ülkeye seyahat edebilmek mümkün. Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile Sırbistan arasında "kimlikle seyahat"in önünü açan düzenleme sonrası bir ülkeyle daha pasaport şartı kaldırıldı. Başkan Erdoğan'ın duyurduğu müjdenin ardından bir ülkeye daha Türk kimliği ile gidilebileceği duyuruldu. Peki Türkiye'den hangi ülkelere vizesiz seyahat mümkün? Türk pasaportu ile hangi ülkelere vizesiz gidiliyor? Türkiye'nin diğer ülkelere uyguladığı vize prosedürleri neler? İşte Türkiye'den vizesiz gidilecek ülkeler ve Türkiye'ye vizesiz gelebilen ülkeler...

06.09.2022 16:26 - Son Güncelleme: 06.09.2022 16:26
Bir ülkeye daha vize pasaport şartı kaldırıldı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye’den kimlikle seyahat dönemi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk durağı olan Bosna Hersek'te önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında Türkiye ile Bosna Hersek arasında pasaport şartının kaldırılarak "kimlikle seyahat" döneminin başlayacağını duyurdu.

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Bir ülkeye daha vize pasaport şartı kaldırıldı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye’den kimlikle seyahat dönemi

Başkan Erdoğan, daha önce Sırbistan'la da böyle bir adımın atıldığını da hatırlattı. Böylece Türkiye'den Bosna Hersek ve Sırbistan'a karşılıklı olarak kimlikle seyahatin önü açılmış oldu.

Bir ülkeye daha vize pasaport şartı kaldırıldı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye’den kimlikle seyahat dönemi

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları
Ziyaretimizle bu stratejik sürece yeni bir ivme kazandırdığımıza inanıyorum. Bir yeni adımı da özellikle artık kimlik kartlarıyla, özellikle bosna Hersek-Türkiye arasındaki gidiş-gelişleri yapabilme kararını verdik. Bundan böyle Türkiye'den Bosna'ya, Bosna'dan Türkiye'ye kimlik kartlarıyla seyahat edilebilecek.

Bir ülkeye daha vize pasaport şartı kaldırıldı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye’den kimlikle seyahat dönemi

TÜRKİYE'DEN VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER

Pakistan

Online vizeyle 90 gün vizesiz.

Pakistan'a vizesiz seyahat dönemi başladı.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan'ın yeni turizm politikasının sonucu olarak Türkiye, Çin, Malezya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahil olduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize, ardından da kapıda vize uygulamasına geçileceğini söyledi.

Pakistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 8 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.

Bir ülkeye daha vize pasaport şartı kaldırıldı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye’den kimlikle seyahat dönemi

Andorra

90 gün vizesiz.

Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

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