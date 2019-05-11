Emine Erdoğan Darülaceze sakinleriyle iftarda buluştu

Ramazan ayının her yıl hayatın hızlı trafiğini yavaşlatan önemli bir zaman dilimi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Orucu, yalnızca belli saatler içinde aç kalarak değil, her türlü aşırılıktan uzak durarak tutuyoruz. Hem ruhumuz hem bedenimiz şifa buluyor. Bununla da kalmıyor, kalabalık sofralar etrafında buluşarak sosyal dayanışma duygularımızı güçlendiriyoruz." diye konuştu.

Son yıllarda yaygın biçimde "Nerede o eski ramazanlar" serzenişinde bulunduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: