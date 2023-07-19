Emine Erdoğan BAE’de Kadınlar Genel Birliğini ziyaret etti

Emine Erdoğan devamında, "Bu amaçla kurulan Birlik, Emirlik kadınlarının sosyal ve ekonomik kalkınmasını desteklerken, çeşitli eğitimlerle kadınlara mesleki donanım sağlıyor. Kadınların bilhassa sürdürülebilir kalkınmaya aktif katılımını sağlamak için örgüt olarak ürettikleri politikaları son derece faydalı buldum. Örgütün Genel Sekreteri Noura Al Suwaidi ile kadın ve kız çocuklarının eğitimine dair himaye ettiğim projeler hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.