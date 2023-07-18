Başkan Erdoğan'dan 'Körfez' çıkarması! Bu kareler dostluğa dostluk 'Katar'... Togg'dan Messi'ye çarpıcı görüntüler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu kapsamında ilk durağı Suudi Arabistan'dan sonra Katar'a ayak bastı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Başkan Erdoğan'ı resmi törenle karşılarken iki liderin verdiği samimi pozlar objektiflere yansıdı. Başkan Erdoğan Al Sani'ye Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti. Öte yandan Al Sani görüşme esnasında Başkan Erdoğan'a, FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde oynanan ve Messi'nin imzaladığı topu gösterdi. İşte Katar'ın başkenti Doha'dan objektiflere yansıyan o kareler...
18.07.2023 20:04 - Son Güncelleme: 18.07.2023 20:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yle görüştü.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından Lusail Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
TOGG HEDİYESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti.
MESSİ İMZALI FİNAL TOPUNU GÖSTERDİ
Öte yandan Al Sani görüşme esnasında Başkan Erdoğan'a, Katar'da gerçekleştirilen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde oynanan ve Arjantinli futbolcu Messi'nin imzaladığı topu gösterdi.