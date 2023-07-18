Başkan Erdoğan'dan 'Körfez' çıkarması! Bu kareler dostluğa dostluk 'Katar'... Togg'dan Messi'ye çarpıcı görüntüler

Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al Atiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.