Vav TV İzle
Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan 'Körfez' çıkarması! Bu kareler dostluğa dostluk 'Katar'... Togg'dan Messi'ye çarpıcı görüntüler

Başkan Erdoğan'dan 'Körfez' çıkarması! Bu kareler dostluğa dostluk 'Katar'... Togg'dan Messi'ye çarpıcı görüntüler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu kapsamında ilk durağı Suudi Arabistan'dan sonra Katar'a ayak bastı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Başkan Erdoğan'ı resmi törenle karşılarken iki liderin verdiği samimi pozlar objektiflere yansıdı. Başkan Erdoğan Al Sani'ye Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti. Öte yandan Al Sani görüşme esnasında Başkan Erdoğan'a, FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde oynanan ve Messi'nin imzaladığı topu gösterdi. İşte Katar'ın başkenti Doha'dan objektiflere yansıyan o kareler...

18.07.2023 20:04 - Son Güncelleme: 18.07.2023 20:44
Başkan Erdoğan’dan ’Körfez’ çıkarması! Bu kareler dostluğa dostluk ’Katar’... Messi imzalı final topunu gösterdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yle görüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan’dan ’Körfez’ çıkarması! Bu kareler dostluğa dostluk ’Katar’... Messi imzalı final topunu gösterdi

Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al Atiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan’dan ’Körfez’ çıkarması! Bu kareler dostluğa dostluk ’Katar’... Messi imzalı final topunu gösterdi

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından Lusail Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan’dan ’Körfez’ çıkarması! Bu kareler dostluğa dostluk ’Katar’... Messi imzalı final topunu gösterdi

TOGG HEDİYESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti.

Başkan Erdoğan’dan ’Körfez’ çıkarması! Bu kareler dostluğa dostluk ’Katar’... Messi imzalı final topunu gösterdi

MESSİ İMZALI FİNAL TOPUNU GÖSTERDİ
Öte yandan Al Sani görüşme esnasında Başkan Erdoğan'a, Katar'da gerçekleştirilen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde oynanan ve Arjantinli futbolcu Messi'nin imzaladığı topu gösterdi.

SON DAKİKA