15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü 3. yılında! Eline bayrağı alan Atatürk Havalimanı'na gidiyor

BÜYÜK BULUŞMA

Erdoğan, Ankara'daki programlarının ardından İstanbul'a geçecek. İstanbul'da her yıl 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen etkinlikleri bu yıl yine direnişin simge adreslerinden biri olan Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Saat 20.00'de başlaması planlanan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınları, gaziler, STK'lar, dernekler, sendikalar, siyasi parti temsilcileri ve on binlerce vatandaşın katılacağı tarihi kalabalığa hitap edecek. Erdoğan Programın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapımı tamamlanan "Hafıza 15 Temmuz Müzesi"ni açacak.