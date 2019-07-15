GaleriGüncel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü 3. yılında! Eline bayrağı alan Atatürk Havalimanı'na gidiyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek anma programı için toplanmalar başladı.

15.07.2019 16:59 - Son Güncelleme: 15.07.2019 17:00
Eline bayrağı alan Atatürk Havalimanı'na gidiyor!

15 Temmuz konulu tişörtlerini giyenler, ellerinde bayraklarla havalimanına geldi. Etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 20.00'da konuşma yapması bekleniyor.

Eline bayrağı alan Atatürk Havalimanı'na gidiyor!

Ankara'daki ilk tören Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oldu. Erdoğan, Külliye'nin karşısına yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törende çelenk bırakıp dua etti. Erdoğan daha sonra Millet Camisi'ndeki mevlide ve saat 14.00'te başlayan Gazi Meclis'teki törene katıldı.

Eline bayrağı alan Atatürk Havalimanı'na gidiyor!

BÜYÜK BULUŞMA

Erdoğan, Ankara'daki programlarının ardından İstanbul'a geçecek. İstanbul'da her yıl 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen etkinlikleri bu yıl yine direnişin simge adreslerinden biri olan Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Saat 20.00'de başlaması planlanan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınları, gaziler, STK'lar, dernekler, sendikalar, siyasi parti temsilcileri ve on binlerce vatandaşın katılacağı tarihi kalabalığa hitap edecek. Erdoğan Programın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapımı tamamlanan "Hafıza 15 Temmuz Müzesi"ni açacak.

Eline bayrağı alan Atatürk Havalimanı'na gidiyor!

EDİRNEKAPI'DA ŞEHİTLİK ZİYARETİ

İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Müftülüğü'nün ortak düzenlediği programda saat 11:00'da şehit aileleri ve gazilerle birlikte Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ne gidilerek tüm şehitler için Kur'an okunup dua edildi.

Eline bayrağı alan Atatürk Havalimanı'na gidiyor!

BÜYÜK ÇAMLICA CAMİSİ'NDE DUA

İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği'nin Büyük Çamlıca Camisi'nde ortak düzenleyeceği mevlid programında 'Her ayın 15'inde 251 Hatim Programı' kapsamında okunan hatimlerin duası yapıldı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı 15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi
15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi 