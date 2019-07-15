15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi 

Neler yaşandığını hatırlatmanın unutmamak adına önemli olduğunu kaydeden bir başka vatandaş ise, "Hepimiz o günü ya ekran başında ya da meydanlarda yaşadık ama insan hafızalarından bu yaşananlar zamanla kayboluyor. Tekrar yaşadıklarımızı görmek açısından, neler olduğunu hatırlamamız açısından iyi düşünülmüş bir etkinlik. Bazı unutulmuş detayları hatırlatma konusunda yardımcı oluyor. Bence çok güzel olmuş'" diye konuştu.