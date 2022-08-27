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Haberler Güncel Mavi Vatan'ın diplerdeki kahramanları! Milli denizaltılar için tarih verildi

Mavi Vatan'ın diplerdeki kahramanları! Milli denizaltılar için tarih verildi

Havadan bağımsız tahrik sistemi sayesinde haftalarca su altında harekat yapabilme, birçok tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özelliklerine sahip olacak Reis sınıfı 6 denizaltı ile 2025'te yapımına başlanıp 2030'lu yılların başında hizmete alınması planlanan milli denizaltı, Türk donanmasının gücüne güç katacak.

27.08.2022 16:21 - Son Güncelleme: 27.08.2022 16:21
Mavi Vatan’ın diplerdeki kahramanları! Milli denizaltılar için tarih verildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen yeni tip denizaltı projesi kapsamında üretilecek denizaltıların inşası, Kocaeli'deki Gölcük Tersane Komutanlığında tüm hızla devam ediyor.

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Mavi Vatan’ın diplerdeki kahramanları! Milli denizaltılar için tarih verildi

Havadan bağımsız tahrik sistemi sayesinde haftalarca su altında gizlilik içinde harekat yapabilme özelliğiyle Türk Deniz Kuvvetlerinin mavi sulardaki en önemli unsurlarından biri olacak Reis sınıfı denizaltılar, birçok tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özellikleriyle dikkati çekiyor.

Mavi Vatan’ın diplerdeki kahramanları! Milli denizaltılar için tarih verildi

Su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla donatılacak denizaltıların 2027 yılına kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına kazandırılması hedefleniyor.

Mavi Vatan’ın diplerdeki kahramanları! Milli denizaltılar için tarih verildi

MİLDEN PROJESİ'NDE ÖN TASARIM AŞAMASINA GEÇİLDİ
Türk Deniz Kuvvetlerinin yerli ve milli imkanlarla üretilmiş denizaltılarla güçlendirilmesi amacıyla başlatılan Milli Denizaltı (MİLDEN) Projesi'nde de ana ve yardımcı sistemlerin detaylandırıldığı ön tasarım aşamasına geçildi.

Mavi Vatan’ın diplerdeki kahramanları! Milli denizaltılar için tarih verildi

Gölcük Tersanesi'nde milli denizaltı için kurulan ve şimdilik 28 personelin görev yaptığı Dizayn Proje Ofisi'nde çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Ön tasarım çalışmaları kapsamında platformda yer alacak ana ve yardımcı sistemlerin tasarımları detaylandırılıyor.

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