Mavi Vatan’ın diplerdeki kahramanları! Milli denizaltılar için tarih verildi

Gölcük Tersanesi'nde milli denizaltı için kurulan ve şimdilik 28 personelin görev yaptığı Dizayn Proje Ofisi'nde çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Ön tasarım çalışmaları kapsamında platformda yer alacak ana ve yardımcı sistemlerin tasarımları detaylandırılıyor.