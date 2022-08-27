Mavi Vatan'ın diplerdeki kahramanları! Milli denizaltılar için tarih verildi
Havadan bağımsız tahrik sistemi sayesinde haftalarca su altında harekat yapabilme, birçok tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özelliklerine sahip olacak Reis sınıfı 6 denizaltı ile 2025'te yapımına başlanıp 2030'lu yılların başında hizmete alınması planlanan milli denizaltı, Türk donanmasının gücüne güç katacak.
27.08.2022 16:21 - Son Güncelleme: 27.08.2022 16:21
Su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla donatılacak denizaltıların 2027 yılına kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına kazandırılması hedefleniyor.
Gölcük Tersanesi'nde milli denizaltı için kurulan ve şimdilik 28 personelin görev yaptığı Dizayn Proje Ofisi'nde çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Ön tasarım çalışmaları kapsamında platformda yer alacak ana ve yardımcı sistemlerin tasarımları detaylandırılıyor.