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Elazığ'da öldürülen Doç. Dr. Mustafa Girgin için cenaze töreni düzenlendi

09 Aralık 2018, Pazar

Elazığ'da davet edildiği öğrenci evinde tıp öğrencisi Fatih Şemsettin A. ve pratisyen doktor olan sevgilisi tarafından öldürülen Fırat Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Mustafa Girgin için cenaze töreni düzenlendi.


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