GaleriGüncel

Depremin vurduğu Elazığ ve Malatya'da yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte son durum

Türkiye Elazığ'dan gelen son dakika haber ile sallandı. Kandilli'nin 6.5, AFAD'ın ise 6.8 olarak duyurduğu deprem birçok çevre ilde şiddetli şekilde hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika haberi ile bölgeye gitti. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, Elazığ'daki deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladıklarını duyurdu. Elazığ'daki yıkımın boyutu gün ağrınca ortaya çıktı. İşte bölgeden kareler...

25.01.2020 08:06 - Son Güncelleme: 25.01.2020 08:13
Depremin vurduğu Elazığ ve Malatya'da yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte son durum


Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde çok şiddetli deprem meydana geldi. Kızılay, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili bağış kampanyası başlattı. AFAD'dan Sivrice'de meydana gelen deprem sonrası çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Depremin vurduğu Elazığ ve Malatya'da yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte son durum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan deprem nedeniyle bölgeye gitti.

Depremin vurduğu Elazığ ve Malatya'da yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte son durum

Bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD, bölgenin çok hareketli olduğunu ve çok sayıda artçı depremin meydana geldiğini duyurdu.

Depremin vurduğu Elazığ ve Malatya'da yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte son durum

Cumhurbaşkanlığından, deprem bölgesine yardımların AFAD koordinesinde ulaştırılmasının önemi vurgulanarak, bunun için "0 312 258 23 23" numaralı telefonun aranması istendi.Göçük altında kalanlar dinleme cihazları ile tespit edilmeye çalışılıyor.

Depremin vurduğu Elazığ ve Malatya'da yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte son durum


Erzurum Afet ve Acil Durumu (AFAD) Müdürü Selahattin Karslı, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından hazır kıta ekibinin bölgeye gittiğini bildirdi. Deprem olur olmaz ilgili birimleri bilgilendirdiklerini kaydeden Karslı, "Acil durum yönetim merkezimizi hemen topladık. Depremin hemen ardından öncelikle hazır kıta ekibimizi gönderdik.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Elazığ'da mucize kurtuluş! Depremden saatler sonra enkazdan 12 yaşındaki çocuk ve 2 kadın sağ çıkarıldı
Elazığ'da mucize kurtuluş! Depremden saatler sonra enkazdan 12 yaşındaki çocuk ve 2 kadın sağ çıkarıldı