Depremin vurduğu Elazığ ve Malatya'da yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte son durum
Türkiye Elazığ'dan gelen son dakika haber ile sallandı. Kandilli'nin 6.5, AFAD'ın ise 6.8 olarak duyurduğu deprem birçok çevre ilde şiddetli şekilde hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika haberi ile bölgeye gitti. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, Elazığ'daki deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladıklarını duyurdu. Elazığ'daki yıkımın boyutu gün ağrınca ortaya çıktı. İşte bölgeden kareler...
25.01.2020 08:06
- Son Güncelleme: 25.01.2020 08:13
Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde çok şiddetli deprem meydana geldi. Kızılay, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili bağış kampanyası başlattı. AFAD'dan Sivrice'de meydana gelen deprem sonrası çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildiği bildirildi.
Erzurum Afet ve Acil Durumu (AFAD) Müdürü Selahattin Karslı, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından hazır kıta ekibinin bölgeye gittiğini bildirdi. Deprem olur olmaz ilgili birimleri bilgilendirdiklerini kaydeden Karslı, "Acil durum yönetim merkezimizi hemen topladık. Depremin hemen ardından öncelikle hazır kıta ekibimizi gönderdik.
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