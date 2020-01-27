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Son dakika... Suriyeli Mahmud, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü

Son dakika haberi... Elazığ'daki depremde karı kocayı enkazdan kurtaran Suriyeli Mahmud el Osman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte bir kez daha yıkılan Dilek apartmanı enkazında görüştü.

27.01.2020 15:20 - Son Güncelleme: 27.01.2020 15:24
Son dakika... Suriyeli Mahmud, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde, Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın'ın binalarının yıkılması üzerine enkaz altında kalarak yaşam mücadelesi vermişlerdi. Depremzedeleri elleriyle kazarak enkazdan çıkaran ise Suriyeli Mahmut El Osman olmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Dilek apartmanı enkazını incelemesi sırasında Suriyeli Mahmut El Osman ile bir araya geldi. Bakanlar Soylu ve Koca, Suriyeli Mahmut'a sarılarak teşekkür ederken enkazda arama kurtarma sırasında kaybolan telefonu yerine yeni bir telefon hediye etti.

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Son dakika... Suriyeli Mahmud, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mahmut'a teşekkür ederek şunları aktardı:
"Milletimiz her şeyin en iyisini en doğrusunu bilmektedir. Çok zor bir durumdayız. Herkes yapılması gerekeni hem de en güzel şekilde yapmaya çalışıyor. Allah milletimizden razı olsun. Mahmut'ta hakikaten insanlığın kendine vermiş olduğu vazifeyi yerine getirdi. Biz 400 yıl aynı sancak altında yaşadık.

Son dakika... Suriyeli Mahmud, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü

Biz kardeşiz. Bu kardeşliğimize devam ediyoruz. Aynı kıbleye doğru secde ediyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor. Bu zor günlerde el ele birlikteliğimiz ortaya koymaya çalışıyoruz."

Son dakika... Suriyeli Mahmud, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü

Suriyeli Mahmut'un ailesinin İdlib'de olduğunun hatırlatılması üzerine Bakan Soylu, "Biz şuanda burada nasıl bir mücadele ortaya koyuyorsak, şimdi orada burada gördüğünüz sivil toplum örgütleri ile beraber orada da aynı meseleyi yapıyoruz.

Son dakika... Suriyeli Mahmud, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü

Nasıl burada çadır, konteyner kuruyor bombadan kaçan annelere ve çocuklara, yaşlılara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sınırımızın 20-30 kilometre ilerisinde insanlık adına birbirimize sahip çıkıyoruz. Coğrafyamız büyük bir sınavdan geçiyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Biz aynı değerlere ve aynı inanca sahibiz. Mahmut'ta, Emine'de insanlığın tek bir dil olduğunu hepimize göstermiş oldu" diye konuştu.

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