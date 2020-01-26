Başkan Erdoğan'dan Cezayir'de anlamlı ziyaret
Resmi temaslarda bulunmak üzeren Cezayir'de giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada Şehitler Abidesi'ni ziyaret ederek çelenk bıraktı. Ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun eşlik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Şehitler Abidesi'ne geçti.
Erdoğan'a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.