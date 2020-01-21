Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu İBB bitmek üzere olan Kayaşehir Şehir Hastanesi’nin yol inşaatını durdurdu

İş hayatını 5 yıldır Başakşehir'de yürüttüğünü söyleyen Ayet Aydın ise "Bahçetepe yerleşim yerinin yeni kapısının önünde indiriyorlardı yol açık olduğu zaman. Şimdi yol yapılsa bizim için daha iyi olur hayatımız kolaylaşır, ölümler olmaz. Yolu kapattıklarından sonra başka bir yerde toplu taşımadan inen yaşlı bir amca ile 16 yaşındaki genç öldü. Yolun karşısından geçerken hem insanların hem hayvanların canı tehlikede. Bunun için bir an önce çözüm bulmalarını diliyoruz. Belediyeden çalışan arkadaşlarımıza sürekli bu sıkıntılarımızı söylüyoruz" dedi.

