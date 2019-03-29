Doğu Karadeniz kırsalında 5 ili kapsayan eş zamanlı operasyonlarla teröre geçit verilmiyor.
Eksi 15 derecede teröre geçit yok!29.03.2019 10:14
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