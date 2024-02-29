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Listede tek tek paylaşıldı! Türkiye'de 82. il olmaya aday ilçeler belli oldu! İşte il olmaya en yakın ilçeler

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan ve il olma potansiyeline sahip bazı ilçeler son zamanlarda dikkatleri üzerine çekiyor. Nüfusları, ekonomik yapıları, coğrafi konumları ve sosyal etkinlikleri ile öne çıkan bu ilçeler önemli bir değişim ve gelişim sürecine işaret ediyor. İl olabilme potansiyeli taşıyan ilçelerin belirlenmesinde kullanılan 8 temel kriter göz önüne alındığında bazı ilçelerin ön plana çıktığı görülüyor. Bu ilçeler, hem mevcut potansiyelleri hem de hızla gelişen yapılarıyla dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 10:03 Güncelleme 29 Şubat 2024, 10:19
Listede tek tek paylaşıldı! Türkiye’de 82. il olmaya aday ilçeler belli oldu! İşte il olmaya en yakın ilçeler 1

Türkiye, 81 il ve 922 ilçesiyle büyük bir coğrafya ve zengin bir kültürel mirasa sahip. Ancak gelişen demografik yapılar ve artan yerel ihtiyaçlar bazı ilçelerin il olma yolunda önemli adımlar atmasına neden oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son nüfus verileri, bazı ilçelerin il olma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Peki, Türkiye'nin 82. il adayları hangi ilçeler? Bu süreçte hangi kriterler belirleyici olacak? İşte haberin detayı!

Listede tek tek paylaşıldı! Türkiye’de 82. il olmaya aday ilçeler belli oldu! İşte il olmaya en yakın ilçeler 2
▶️Liste az evvel tek tek açıklandı! İşte Türkiye'de İl olmayı bekleyen 24 ilçe!

İŞTE İL OLMAYA EN YAKIN İLÇELER...

Kozan, Adana
Nüfus: 129.985

Kahta, Adıyaman
Nüfus: 120.378

Listede tek tek paylaşıldı! Türkiye’de 82. il olmaya aday ilçeler belli oldu! İşte il olmaya en yakın ilçeler 3

Polatlı, Ankara
Nüfus: 122.424

Bandırma, Balıkesir
Nüfus: 149.469

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