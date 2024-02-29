Listede tek tek paylaşıldı! Türkiye'de 82. il olmaya aday ilçeler belli oldu! İşte il olmaya en yakın ilçeler

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Türkiye, 81 il ve 922 ilçesiyle büyük bir coğrafya ve zengin bir kültürel mirasa sahip. Ancak gelişen demografik yapılar ve artan yerel ihtiyaçlar bazı ilçelerin il olma yolunda önemli adımlar atmasına neden oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son nüfus verileri, bazı ilçelerin il olma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Peki, Türkiye'nin 82. il adayları hangi ilçeler? Bu süreçte hangi kriterler belirleyici olacak? İşte haberin detayı!