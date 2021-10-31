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Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Van'ın İran sınırına 27 km'lik duvar örüldü

Düzensiz göçmenlerle mücadele başarılı bir şekilde devam ediyor. Afganistan'da değişen yönetim sonrası büyük bir göç dalgası başlarken Türkiye Van'ın İran sınırına güçlü duvarlar örmeye başladı. Başkan Erdoğan, "Sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları tamamen engellemiş olacağız" demişti. Bölgeden gelen son bilgiye göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Van'ın İran sınırında örülmeye başlanan 64 kilometrelik güvenlik duvarının yaklaşık 27 kilometresi tamamlandı.

31.10.2021 11:11 - Son Güncelleme: 31.10.2021 11:23
Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Van’ın İran sınırına 27 km’lik duvar örüldü

Türkiye, İran sınır hattında gelebilecek tehditleri önlemek için hudut hatlarını TOKİ'nin çalışmalarıyla güçlendirmeye devam ediyor.

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Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Van’ın İran sınırına 27 km’lik duvar örüldü

Bu kapsamda İran sınırında hudut güvenliğinin artırılması amacıyla Van'ın İran'la olan 64 kilometrelik sınırında güvenlik duvarının 3'te birlik kısmı tamamlanmış oldu.

Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Van’ın İran sınırına 27 km’lik duvar örüldü

Gözetleme kuleleri kameralarla donatılacak ve hendeklerle desteklenecek duvar sayesinde her türlü terör, kaçakçılık ve yasa dışı geçişlerin önüne geçilecek.

Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Van’ın İran sınırına 27 km’lik duvar örüldü

Aynı zamanda güvenlik duvarı güzergahında paralel yapılan yolda sınır birlikleri 7 gün 24 saat devriye gezerek sınırı gözetim altında tutacak. TOKİ, daha önce Türkiye-Suriye sınır hattındaki güvenlik duvar çalışmalarını tamamlamıştı.

Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Van’ın İran sınırına 27 km’lik duvar örüldü

Suriye sınırına 588.9 kilometre duvar ören TOKİ, Hatay Denizgören bölgesinde tamamladığı sınır güvenlik sistemini Akdeniz kıyısına ulaştırmıştı.

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