Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Van'ın İran sınırına 27 km'lik duvar örüldü
Düzensiz göçmenlerle mücadele başarılı bir şekilde devam ediyor. Afganistan'da değişen yönetim sonrası büyük bir göç dalgası başlarken Türkiye Van'ın İran sınırına güçlü duvarlar örmeye başladı. Başkan Erdoğan, "Sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları tamamen engellemiş olacağız" demişti. Bölgeden gelen son bilgiye göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Van'ın İran sınırında örülmeye başlanan 64 kilometrelik güvenlik duvarının yaklaşık 27 kilometresi tamamlandı.
31.10.2021 11:11
- Son Güncelleme: 31.10.2021 11:23
Gözetleme kuleleri kameralarla donatılacak ve hendeklerle desteklenecek duvar sayesinde her türlü terör, kaçakçılık ve yasa dışı geçişlerin önüne geçilecek.