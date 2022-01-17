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Haberler Güncel Türkiye'deki vakalarda baskın mutasyon Omicron! Peki Omicron neden daha çok bulaşıcı? Şoke eden araştırma

Türkiye'deki vakalarda baskın mutasyon Omicron! Peki Omicron neden daha çok bulaşıcı? Şoke eden araştırma

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük açıklanan koronavirüs tablosunda yeni vakalardaki baskın mutasyonun Omicron olduğunu açıklamıştı. Peki Omicron neden daha çok bulaşıcı? Konuyla ilgili Almanya'dan dikkat çeken bir araştırma geldi.

17.01.2022 17:22 - Son Güncelleme: 17.01.2022 17:22
Türkiye’deki vakalarda baskın mutasyon Omicron! Peki Omicron neden daha çok bulaşıcı? Şoke eden araştırma

Almanya'da yapılan yeni bir çalışma, corona virüsün Omicron varyantının başak proteinindeki belirli alanlarında yer alan pozitif yüklü amino asitlerin, önceki varyatlara kıyasla daha yüksek olduğunu gösterdi.

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Türkiye’deki vakalarda baskın mutasyon Omicron! Peki Omicron neden daha çok bulaşıcı? Şoke eden araştırma

60'TAN FAZLA GENETİK MUTASYONA SAHİP
ChemBioChem adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, corona virüsün son tespit edilen varyantı Omicron'un, virüsün Çin'in Wuhan'da ortaya çıkan orijinal versiyonu ile karşılaştırıldığında 32'si başak proteininde olmak üzere 60'tan fazla genetik mutasyon içerdiği bildirildi.

Türkiye’deki vakalarda baskın mutasyon Omicron! Peki Omicron neden daha çok bulaşıcı? Şoke eden araştırma

Alman bilim insanları, bu mutasyonların Omicron varyantının solunum yolunun konak hücreleriyle etkileşimini nasıl değiştireceğini anlamak için kimyasal modelleme ve simülasyonlara dayalı mevcut çalışmayı yürüttü.

Türkiye’deki vakalarda baskın mutasyon Omicron! Peki Omicron neden daha çok bulaşıcı? Şoke eden araştırma

OMİCRON İNSAN HÜCRELERİNE NASIL GİRİYOR?
Bununla birlikte, corona virüsün insan hücresine girişinin ilk adımını hücre yüzeyindeki bir proteoglikan polisülfat olan heparan sülfat proteoglikanlar (HSPG) ile başak proteinin etkileşiminden oluşuyor. Bu adım, hücresel ACE2 reseptörü ile etkileşimden önce gerçekleşiyor.

Türkiye’deki vakalarda baskın mutasyon Omicron! Peki Omicron neden daha çok bulaşıcı? Şoke eden araştırma

Önceki çalışmalar, corona virüsün insan hücrelerine ilk bağlanmasının viral proteinler üzerindeki anyonik HSPG ve katyonik yamalar arasındaki elektrostatik etkileşim ile ilgili olduğunu göstermişti.

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