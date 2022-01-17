Türkiye'deki vakalarda baskın mutasyon Omicron! Peki Omicron neden daha çok bulaşıcı? Şoke eden araştırma
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük açıklanan koronavirüs tablosunda yeni vakalardaki baskın mutasyonun Omicron olduğunu açıklamıştı. Peki Omicron neden daha çok bulaşıcı? Konuyla ilgili Almanya'dan dikkat çeken bir araştırma geldi.
60'TAN FAZLA GENETİK MUTASYONA SAHİP
ChemBioChem adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, corona virüsün son tespit edilen varyantı Omicron'un, virüsün Çin'in Wuhan'da ortaya çıkan orijinal versiyonu ile karşılaştırıldığında 32'si başak proteininde olmak üzere 60'tan fazla genetik mutasyon içerdiği bildirildi.
Alman bilim insanları, bu mutasyonların Omicron varyantının solunum yolunun konak hücreleriyle etkileşimini nasıl değiştireceğini anlamak için kimyasal modelleme ve simülasyonlara dayalı mevcut çalışmayı yürüttü.
OMİCRON İNSAN HÜCRELERİNE NASIL GİRİYOR?
Bununla birlikte, corona virüsün insan hücresine girişinin ilk adımını hücre yüzeyindeki bir proteoglikan polisülfat olan heparan sülfat proteoglikanlar (HSPG) ile başak proteinin etkileşiminden oluşuyor. Bu adım, hücresel ACE2 reseptörü ile etkileşimden önce gerçekleşiyor.