KYK kredisi son dakika haberleri! KYK kredi borcu faizi silindi mi? KYK kredi borçları silinecek mi?

KYK kredisi son dakika haberleri! KYK kredi borcu faizi silindi mi? KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borçları ve vatandaşların sorun yaşadığı diğer konulara dair düzenleme paketinin Aralık sonunda duyurulacağı öne sürüldü. Bu ekonomi paketi içerisinde KYK öğrenim kredisi borçları yer alacak. KYK borcunu ödemekte zorlanan öğrencilere Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "KYK borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz" açıklaması yaptı. Kulislerde borçların silinmesi çok olası görülmesede indirimler, ödeme kolaylıkları veya erteleme seçeneklerinde iyileştirmeler olabileceği konuşuluyor.

02.12.2019 10:15 - Son Güncelleme: 02.12.2019 10:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





