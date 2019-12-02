KYK kredisi son dakika haberleri! KYK kredi borcu faizi silindi mi? KYK kredi borçları silinecek mi?
KYK kredisi son dakika haberleri! KYK kredi borcu faizi silindi mi? KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borçları ve vatandaşların sorun yaşadığı diğer konulara dair düzenleme paketinin Aralık sonunda duyurulacağı öne sürüldü. Bu ekonomi paketi içerisinde KYK öğrenim kredisi borçları yer alacak. KYK borcunu ödemekte zorlanan öğrencilere Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "KYK borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz" açıklaması yaptı. Kulislerde borçların silinmesi çok olası görülmesede indirimler, ödeme kolaylıkları veya erteleme seçeneklerinde iyileştirmeler olabileceği konuşuluyor.
Kredi Yurtlar Kurumu, üniversite öğrencilerine her yıl burs ve kredi imkanı sağlıyor. Burs geri ödemesiz olarak verilirken, kredi ise öğrencinin iş hayatına girmesi ve düzenli çalışması sonrası geri alınıyor. Birçok öğrenci KYK borcunun silinmesini istiyor. Bakan Berat Albayrak, KYK borçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamanın ardından, "KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu nereden öğrenilir?" soruları araştırılmaya başlandı. Peki, KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu faizleri siliniyor mu? İşte detaylar...
KYK BORCU NASIL HESAPLANIR?
Öğrenim süresi boyunca alınan toplam kredi miktarına Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilmektedir. Yani kısaca alınan toplam kredi + Yİ-ÜFE ilavesi şeklindedir.
Öğrencilerin ödeyecekleri kredi borcu, öğrencilerin öğretimi süresince kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçmemektedir. Süresi içinde ödenmeyen borçlara her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen oranlarda gecikme zammı ilave edildiğinden borcun alınmış olan kredi miktarını geçmesi mümkün olmaktadır. Bundan dolayı böyle bir sınırlama getirilmiştir.