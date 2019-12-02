GaleriGüncel

İstanbul depremi ne zaman olacak? Canlı yayında açıkladı, tarih verdi...

Büyük İstanbul Depremi ne zaman meydana gelecek? Tüm Türkiye'nin yanıtını beklediği sorulardan biri. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul depremi ile ilgili canlı yayında çok önemli açıklamalar yaptı. 'İstanbul'da iki deprem bekliyorum. Bir yerde büyük bir deprem olmuşsa orada en az o kadar bir deprem bekliyoruz. Bir tanesi Küçükçekmece tarafında diğer bir deprem de Mudanya'dan gelen ve Çorlu üzerinden Edirne'ye giden hat üzerinde meydana gelecek' diyen Ercan deprem için tarih de verdi.

02.12.2019 13:51 - Son Güncelleme: 02.12.2019 13:54
İstanbul depremi ne zaman olacak? Canlı yayında açıkladı, tarih verdi...

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen konulardan biri de deprem. Özellikle son zamanda yaşanan küçük ölçekteki depremler ile iyice gündeme gelen İstanbul depremine dair merak edilenleri Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yanıtladı.

İstanbul depremi ne zaman olacak? Canlı yayında açıkladı, tarih verdi...

1960'lı yıllardan itibaren Kuzey Anadolu fay hattında depremler doğudan batıya doğru gelmeye başladı. Kocaeli depremi yaşadı.

İstanbul depremi ne zaman olacak? Canlı yayında açıkladı, tarih verdi...

Bu depremin aynı hat üzerinde batıda yaşanması muhtemel. Aslında İstanbul'da deprem olmayacak Kuzey Marmara depremi olduğu için Tekirdağ, Yalova, Bursa, Çanakkale etkilenecek.

İstanbul depremi ne zaman olacak? Canlı yayında açıkladı, tarih verdi...

BALKANLARDAKİ DEPREMLER TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?

Afrika ana karası yılda 3-4 santim Anadolu yapısının altına tosluyor. Bu gerginlik kendisini depremlerle boşaltıyor. Balkanlardaki depremler bizim Kuzey Anadolu kırığıyla bir ilgisi yok. İstanbul'da iki deprem bekliyorum.

İstanbul depremi ne zaman olacak? Canlı yayında açıkladı, tarih verdi...

Bir yerde büyük bir deprem olmuşsa orada en az o kadar bir deprem bekliyoruz. Bir tanesi Küçükçekmece tarafında diğer bir deprem de Mudanya'dan gelen ve Çorlu üzerinden Edirne'ye giden hat üzerinde meydana gelecek.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ekonomi kötü gidiyor algısıyla prim yapma peşindeki CHP'lilerden lüks restoranda şatafatlı eğlence
Ekonomi kötü gidiyor algısıyla prim yapma peşindeki CHP'lilerden lüks restoranda şatafatlı eğlence