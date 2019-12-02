İstanbul depremi ne zaman olacak? Canlı yayında açıkladı, tarih verdi...
Büyük İstanbul Depremi ne zaman meydana gelecek? Tüm Türkiye'nin yanıtını beklediği sorulardan biri. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul depremi ile ilgili canlı yayında çok önemli açıklamalar yaptı. 'İstanbul'da iki deprem bekliyorum. Bir yerde büyük bir deprem olmuşsa orada en az o kadar bir deprem bekliyoruz. Bir tanesi Küçükçekmece tarafında diğer bir deprem de Mudanya'dan gelen ve Çorlu üzerinden Edirne'ye giden hat üzerinde meydana gelecek' diyen Ercan deprem için tarih de verdi.
02.12.2019 13:51
- Son Güncelleme: 02.12.2019 13:54
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