EGM 10 bin polis alımı başvuru şartları nedir? 2019 25.dönem POMEM polis alımları son dakika gelişmeleri neler?
Polis alımları gençler tarafından oldukça merak ediliyor ve araştırılıyor. Türkiye'de binlerce kişi polis olma hayali kuruyor ve bu nedenle POMEM ve PMYO polis alımlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor.. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polis alımı sürecinde açıklama yapmıştı ve 24. Dönem POMEM polis alımı detayları netleşmişti. 25. Dönem POMEM polis alımlarının ne zaman yapılacağını merak eden adaylar POMEM polis alımlarının hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyorlar... Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı 24. Dönem 3 bin kadın polis alımı süreci devam ediyor. Peki EGM 10 bin polis alımı başvuru şartları nedir? 2019 25.dönem POMEM polis alımları son dakika gelişmeleri neler?
10 bin polis alımı öncesinde ilanın yayımlanmasını bekleyen ve başvuru şartlarını sorgulayan adaylar yaş şartı, KPSS şartı, eğitim mezuniyet şartı, boy şartı, renk körlüğü şartı ve diğer özel başvuru şartlarına yönelik olarak şartlarda esnetilme yapılmasını ve adayların polis olmaları adına yardım edilmesini bekliyorlar...
POMEM 10 bin polisi alımı ne zaman yapılacak sorusuna polis olma hayali kuran gençler yanıt arıyor. 10 bin polis POMEM başvuru şartları nelerdir? POMEM'in yeni başvuruları için geri sayım başladı. İçişleri Bakanı Soylu POMEM tarafından 10 bin polis alımı daha yapılacağını işaret etmişti. Bu nedenle POMEM polis alımı başvuruları da vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte, 10 bin polis alımı hakkında merak edilenler!