EGM 10 bin polis alımı başvuru şartları nedir? 2019 25.dönem POMEM polis alımları son dakika gelişmeleri neler?

Polis alımları gençler tarafından oldukça merak ediliyor ve araştırılıyor. Türkiye'de binlerce kişi polis olma hayali kuruyor ve bu nedenle POMEM ve PMYO polis alımlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor.. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polis alımı sürecinde açıklama yapmıştı ve 24. Dönem POMEM polis alımı detayları netleşmişti. 25. Dönem POMEM polis alımlarının ne zaman yapılacağını merak eden adaylar POMEM polis alımlarının hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyorlar... Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı 24. Dönem 3 bin kadın polis alımı süreci devam ediyor. Peki EGM 10 bin polis alımı başvuru şartları nedir? 2019 25.dönem POMEM polis alımları son dakika gelişmeleri neler?

17.06.2019 10:31 - Son Güncelleme: 17.06.2019 10:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





