DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? ÖSYM sınav takvimi!

DGS sınav giriş yerleri, sınava başvuru yapan öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı'na sayılı günler kala, sınava dair detaylar merak ediliyor. Yazımızda, 2019 DGS ile ilgili merak edilen sorulara yanıt bulabilirsiniz. Peki, DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 DGS ne zaman? İşte 2019 DGS ile ilgili tüm ayrıntılar...