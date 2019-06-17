DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? ÖSYM sınav takvimi!
DGS sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından üniversite sınavı olan YKS'nin tamamlanmasının ardından sıra DGS'ye geldi. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına tercih yapabilmeleri için gerçekleştirilen DGS'ye başvuru yapan öğrenciler, sınava giriş yerlerini merak etmeye başladı. Peki, DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 DGS ne zaman?
DGS sınav giriş yerleri, sınava başvuru yapan öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı'na sayılı günler kala, sınava dair detaylar merak ediliyor. Yazımızda, 2019 DGS ile ilgili merak edilen sorulara yanıt bulabilirsiniz. Peki, DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 DGS ne zaman? İşte 2019 DGS ile ilgili tüm ayrıntılar...
DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
DGS sınav giriş yerleri için meraklı bekleyiş devam ediyor. Ancak sınava girilecek yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Bilindiği üzere ÖSYM, sınav giriş belgelerini sınav tarihlerinden 1-2 hafta önce yayınlıyor. Buna göre, DGS giriş belgelerinin 17-21 Haziran tarihleri arasında yayınlanması düşünülüyor. Tarihler tahminidir, ÖSYM tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
DGS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.