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DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? ÖSYM sınav takvimi!

DGS sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından üniversite sınavı olan YKS'nin tamamlanmasının ardından sıra DGS'ye geldi. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına tercih yapabilmeleri için gerçekleştirilen DGS'ye başvuru yapan öğrenciler, sınava giriş yerlerini merak etmeye başladı. Peki, DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 DGS ne zaman?

17.06.2019 10:12 - Son Güncelleme: 17.06.2019 10:12
DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? ÖSYM sınav takvimi!

DGS sınav giriş yerleri, sınava başvuru yapan öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı'na sayılı günler kala, sınava dair detaylar merak ediliyor. Yazımızda, 2019 DGS ile ilgili merak edilen sorulara yanıt bulabilirsiniz. Peki, DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 DGS ne zaman? İşte 2019 DGS ile ilgili tüm ayrıntılar...

DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? ÖSYM sınav takvimi!

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

DGS sınav giriş yerleri için meraklı bekleyiş devam ediyor. Ancak sınava girilecek yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Bilindiği üzere ÖSYM, sınav giriş belgelerini sınav tarihlerinden 1-2 hafta önce yayınlıyor. Buna göre, DGS giriş belgelerinin 17-21 Haziran tarihleri arasında yayınlanması düşünülüyor. Tarihler tahminidir, ÖSYM tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

DGS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? ÖSYM sınav takvimi!

2019 DGS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2019 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, DGS sınavı 30 Haziran'da gerçekleştirilecek.

DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? ÖSYM sınav takvimi!

DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? ÖSYM sınav takvimi!

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

30 Haziran tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS'nin sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. 30 Haziran 2019 tarihinde yapılacak sınavın sonuçları 25 Temmuz tarihinde açıklanacak.

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