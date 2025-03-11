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Ece Gürel ve spiritüel yaşam! Faruk Erdem A Haber’de değerlendirdi
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Ece Gürel ve spiritüel yaşam! Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 11:08 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2025 11:08

Ormanda kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan Mimar Ece Gürel'in ölümü, tartışmaları da beraberinde getirdi. Genç kadının ölümüne ilişkin şüpheler artarken, babasının "Kızımı kurban ettiler" feryadı dikkatleri bilinmeyen yapılar ve dolandırıcılık organizasyonlarına çevirdi. Gürel'in ölümünün ardında mantar gibi türeyen akımlar mı var yoksa mistik ritüellerle insanları sömüren bir şebeke mi? Gözler "enerjir yükleme" yalanıyla vatandaşı soyan organizasyonlara çevrildi. Konuya ilişkin Faruk Erdem A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

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