Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetinde flaş gelişme! Sürek avı başlatıldı! Seccad Yeşil...
Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kendi restoranında 7 el silah ateşiyle öldürülmüştü. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin failleri Kadir Yasak ve Ali Yasak ile birlikte toplam 9 kişi, 19 adrese yapılan baskınla yakalandılar. Şüpheliler, Organize Şube'de sorguya alınırken, firar eden iki şüpheli Seccad Yeşil ile Serkan Dakman'ı yakalamak için sürek avı başlatıldı. Katil zanlılarından Seccad Yeşil'in sosyal medyadan aynı gün yaptığı paylaşım ise dikkat çekmişti. Ece Erken'le Mahmutyazıcıoğlu'nun evlendiği tarihte paylaşım yapan Seccad Yeşil, "Allah büyük" yazısını yazmış. İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümündeki detaylar...
31.01.2022 08:45
- Son Güncelleme: 31.01.2022 08:45
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi, sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de kendisine ait Cundalık Balık Restoranı'nda silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilen anlaşmazlık sonucu iki çocuk babası genç avukatı hayattan koparan Kadir Yasak ile Ali Yasak'ın da aralarında olduğu 9 kişi, 19 adrese eş zamanlı baskınlarla ele geçirildi.