E-devletten anında başvuru! İSKİ en 13 bin TL ile memur mühendis alımı başladı! İSKİ KPSS'siz personel alımı 2022 başvuruları ve şartları...
İSKİ tarafından ilana açılan mühendis alımı birçok kişi tarafından büyük ilgi çekti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İSKİ mühendis maaşları yer alıyor. İSKİ 223 personel alımı ile bünyesine pek çok pozisyonda kadrosunu genişletmeyi hedefliyor. Bazı pozisyonlarda yapacağı alımlar için yabancı dil şartı arayacak olan İSKİ, sözlü ve yazılı sınav ile alımı tamamlayacak. Peki, İSKİ personel alımı ne zaman? İSKİ personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...
İSKİ 223 personel alımı ile bünyesine pek çok pozisyonda kadrosunu genişletmeyi hedefliyor. Bazı pozisyonlarda yapacağı alımlar için yabancı dil şartı arayacak olan İSKİ, sözlü ve yazılı sınav ile alımı tamamlayacak. Peki, İSKİ personel alımı başvuru şartları neler? İSKŞ memur mühendis alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49 uncu maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere; aşağıda pozisyonu, adedi, nitelikleri ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara açıktan atama yoluyla sözleşmeli personel alınacaktır.
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde boş bulunan pozisyonlar için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f. İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g. Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.