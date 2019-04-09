Son dakika: Askerlik 6 aya düştü mü? 2019 yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yeni askerlik sisteminin nasıl olacağı konusunda açıklama yapılmıştı. Buna göre, zorunlu askerlik eğitimi lise ve lise altı mezunu olanlar için 6 aya düşeceği bildirilmişti. Peki, askerlik 6 aya düştü mü? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte 2019 yeni askerlik sistemi hakkında merak edilenler...