Son dakika: Askerlik 6 aya düştü mü? 2019 yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?
Yeni askerlik sisteminde son durum nedir? Tek tip askerlik sistemi olarak adlandırılan yeni askerlik sisteminin ne zaman yürürlüğe girecek merak ediliyor. Yeni askerlik sistemi ile ilgili detaylar Meclis'te görüşülecek. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Askerlik 6 aya düştü mü?
09.04.2019 13:31
- Son Güncelleme: 09.04.2019 13:31
Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yeni askerlik sisteminin nasıl olacağı konusunda açıklama yapılmıştı. Buna göre, zorunlu askerlik eğitimi lise ve lise altı mezunu olanlar için 6 aya düşeceği bildirilmişti. Peki, askerlik 6 aya düştü mü? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte 2019 yeni askerlik sistemi hakkında merak edilenler...
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