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Son dakika: Askerlik 6 aya düştü mü? 2019 yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeni askerlik sisteminde son durum nedir? Tek tip askerlik sistemi olarak adlandırılan yeni askerlik sisteminin ne zaman yürürlüğe girecek merak ediliyor. Yeni askerlik sistemi ile ilgili detaylar Meclis'te görüşülecek. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Askerlik 6 aya düştü mü?

09.04.2019 13:31 - Son Güncelleme: 09.04.2019 13:31
Son dakika: Askerlik 6 aya düştü mü? 2019 yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yeni askerlik sisteminin nasıl olacağı konusunda açıklama yapılmıştı. Buna göre, zorunlu askerlik eğitimi lise ve lise altı mezunu olanlar için 6 aya düşeceği bildirilmişti. Peki, askerlik 6 aya düştü mü? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte 2019 yeni askerlik sistemi hakkında merak edilenler...

Son dakika: Askerlik 6 aya düştü mü? 2019 yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

ASKERLİK 6 AYA DÜŞTÜ MÜ?

Yeni askerlik sistemi Meclis gündeminde görüşülecek. Yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdikten sonra askerlik süresi 6 aya düşecek.

Son dakika: Askerlik 6 aya düştü mü? 2019 yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

TBMM Genel Kurulu, 9 Nisan Salı günü saat 15.00'de gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Askerlik sisteminin ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda açıklamanın Meclis toplantısının ardından açıklanması bekleniyor.

Son dakika: Askerlik 6 aya düştü mü? 2019 yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Yeni askerlik sisteminde şu şekilde dağılım olacak:

Son dakika: Askerlik 6 aya düştü mü? 2019 yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

Bedelli askelik, yükümlü erbaş ve erşer, yedek astsubaylık, yedek subaylık ve dövizli askerlik.

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