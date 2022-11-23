Düzce depremi ardından yağmur! Meteoroloji'den kritik uyarı | HAVA DURUMU
Son dakika haberleri... Düzce Gölyaka'da meydana gelen şiddetli depremin ardından hava nasıl olacak sorusu merak ediliyor. Düzce'de deprem sonrası yağmur yağarken Meteoroloji günlük hava durumu tahminlerini paylaştı. MGM'den yapılan açıklamaya göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
23.11.2022 09:25 - Son Güncelleme: 23.11.2022 09:25
RÜZGARIN HIZI 70 KM'Yİ BULUYOR
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.