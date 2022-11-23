Düzce depremi ardından yağmur! Meteoroloji’den kritik uyarı | HAVA DURUMU

BATI KARADENİZ'DE SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklığının Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.