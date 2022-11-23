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Düzce depremi ardından yağmur! Meteoroloji'den kritik uyarı | HAVA DURUMU

Son dakika haberleri... Düzce Gölyaka'da meydana gelen şiddetli depremin ardından hava nasıl olacak sorusu merak ediliyor. Düzce'de deprem sonrası yağmur yağarken Meteoroloji günlük hava durumu tahminlerini paylaştı. MGM'den yapılan açıklamaya göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

23.11.2022 09:25 - Son Güncelleme: 23.11.2022 09:25
Düzce depremi ardından yağmur! Meteoroloji’den kritik uyarı | HAVA DURUMU

Yağışların; Denizli, Manisa, Antalya, Isparta, Burdur, Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Muğla, Aydın ile Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

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Düzce depremi ardından yağmur! Meteoroloji’den kritik uyarı | HAVA DURUMU

BATI KARADENİZ'DE SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklığının Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Düzce depremi ardından yağmur! Meteoroloji’den kritik uyarı | HAVA DURUMU

RÜZGARIN HIZI 70 KM'Yİ BULUYOR

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Düzce depremi ardından yağmur! Meteoroloji’den kritik uyarı | HAVA DURUMU

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu:

Düzce depremi ardından yağmur! Meteoroloji’den kritik uyarı | HAVA DURUMU

ANKARA: 17, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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