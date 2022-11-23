Düzce depremi sonrası İstanbul'da deprem beklentisi! Prof. Dr. Çakır yüreklere su serpti!" Bu deprem İstanbul'u..."
23 Kasım Çarşamba günü 04.08'de meydana gelen Düzce depremi tüm ülkeyi korkuttu. Ankara, İstanbul'un yanı sıra birçok ilde de hissedilen Düzce depreminin ardından en merak edilenler arasında büyük İstanbul depremi yer aldı. Peki Büyük İstanbul depremi olacak mı? Sosyal medyada yer alan yorumlar sonrası vatandaşı paniğe sürükleyen ifadeler büyük tpki çekti. Prof. Dr. Ziyadin Çakır İstanbulluların yüreğine su serpti.
23 Kasım 04.08'de meydana gelen Düzce depremi sonrası en sık aratılanlardan biri de Büyük İstanbul Depremi oldu. Uzmanların konuyla ilgili korkutan açıklamalar yapmaları vatandaşlarda paniğe neden olurken beklenen açıklama Prof Dr. Ziyadin Ersoy'dan geldi. İşte detaylar...
"İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLEMEZ"
İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır "Maalesef Düzce adından da belli olduğu gibi düz bir zeminde bulunuyor. Düzce zemini pek iyi değil ve böyle sarsıntılar oluyor. Ancak bu fay hattında bundan daha büyük bir deprem potansiyeli şu an yok. Çok düşük bir ihtimal. Eğer çatlak olan evler var ise bu evlerden uzak durulmasını tavsiye edebilirim. İstanbul depremini tetiklemez. İstanbul ile bir alakası yok. 6 üzerinde bir deprem üretecek bir fay potansiyel yok." ifadelerini kullandı.
"PROF.DR. NACİ GÖRÜR: İSTANBUL'UN KIYILARINDA 9 ŞİDDETİNDE OLACAK"
17 Ağustos 1999 depremini değerlendiren Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara'da beklenen depremin 1999 yılından itibaren her an olmak kaydıyla 30 sene içerisinde olma olasılığını yüzde 64 olduğu bilimsel olarak açıklandı. 1999'dan bu yana 23 sene geçti, yüzde 64 olasılık 2029'a kadar olduğuna göre, biz işin son evresine geldik. Marmara'nın altındaki Kuzey Anadolu'nun bir bölümü olan fay kırıldığı takdirde minimum 7.2, maksimum 7.6 büyüklüğünde deprem üretir. Bu deprem olduğu takdirde İstanbul'un Marmara kıyılarına yakın olan yerleri en az 9 şiddetinde, kıyılardan uzaklaştıkça da 8 şiddetinde depreme maruz kalır" demişti.
İSTANBUL DEPREMİ NEREDE BEKLENİYOR?
Naci Görür, beklenen deprem öncesinde acil olarak müdahale edilmesi gereken yerlerin özellikle Avrupa yakasında bulunan kıyı ilçeler olduğunu belirtmişti. Özellikle Büyükçekmece ve Küçükçekmece bölgesine dikkat çeken Prof. Dr. Görür, "Özellikle Avrupa yakası Asya'ya göre, zemini göz önüne alırsak daha fazla hasar görür. Avrupa yakasında Haliç'ten Marmara kıyılarından Silivri'ye kadar, Avcılar, Zeytinburnu, Tarihi Yarımada'da dahil, Büyükçekmece, Küçükçekmece önemli hasar alır. Anadolu yakası göreceli olarak zemin açısından biraz daha sağlam. " diye konuşmuştu.