Pazar gününe dikkat! Meteoroloji’den hafta sonu plan yapacaklara uyarı! | HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar'ın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

EDİRNE 9°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 13°C, 22°C

Parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı