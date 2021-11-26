Pazar gününe dikkat! Meteoroloji'den hafta sonu plan yapacaklara uyarı! | HAVA DURUMU
Hafta sonu plan yapacaklar "Hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını merak ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş bir uyarı geldi. Yayımlanan rapora göre, hafta sonunda artarak mevsim normalleri üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının, Salı günü batı kesimlerden başlayarak hafta boyunca ülke genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Öte yandan pazar günü yurt genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Malatya, Van ve Muş çevreleri ile Hatay'ın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Muğla, Antalya, Isparta, Ankara'nın kuzeyi, Çankırı çevreleri ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli, Antalya'nın merkez ve doğusunda yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Muğla, Antalya, Isparta, Ankara'nın kuzeyi, Çankırı çevreleri ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli, Antalya'nın merkez ve doğusunda yer yer aşırı olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ulaşımda aksamalar, Çatı Uçması gibi dikkatli olunması gerekiyor.
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar'ın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
EDİRNE 9°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 13°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 13°C, 22°C
Parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı