Dünyanın konuştuğu sevkiyat Suriye sınırında
Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırına yaptığı sevklere devam ediyor. Dünyanın gözünü çevirdiği noktada Türkiye'nin strayejik hamleleri dikkat çekti. Dünya Türkiye'nin Suriye sınırına yaptığı sevkiyatları konuşuyor.
5 Ocak 2019 Cumartesi, 17:46:47
Güncelleme: 17:53:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın geliriz" sözlerini gündeme taşıyan Avrupalılar, Suriye sınırına yapılan sevkiyatları konuşuyor.
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlığından çekinen Batı ülkeleri, sevkiyattaki gizeme takıldı.
ÇANKIRI'DAN HATAY'A SEVKİYAT
Dün Çankırı'da 28. Mekanize Piyade Tugayından 60 ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcı) sevkiyatı için çalışmalar tamamlandı.
Askerler Tren Garında silah arkadaşları ve aileleriyle vedalaştıktan sonra sınırdaki birliklere katılmak üzere yola çıktı.
DİKKAT ÇEKEN AYRINTI
Sınır hattına sevk edilen zırhlı araçların, çöl rengiyle boyanarak bölgenin doğal koşullarına uygun hale getirildiği gözlendi.