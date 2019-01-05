Dünyanın konuştuğu sevkiyat Suriye sınırında

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırına yaptığı sevklere devam ediyor. Dünyanın gözünü çevirdiği noktada Türkiye'nin strayejik hamleleri dikkat çekti. Dünya Türkiye'nin Suriye sınırına yaptığı sevkiyatları konuşuyor.

5 Ocak 2019 Cumartesi, 17:46:47 Güncelleme: 17:53:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





