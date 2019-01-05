Dünyanın konuştuğu sevkiyat Suriye sınırında

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırına yaptığı sevklere devam ediyor. Dünyanın gözünü çevirdiği noktada Türkiye'nin strayejik hamleleri dikkat çekti. Dünya Türkiye'nin Suriye sınırına yaptığı sevkiyatları konuşuyor.

5 Ocak 2019 Cumartesi, 17:46:47 Güncelleme: 17:53:12
Dünyanın konuştuğu sevkiyat Suriye sınırında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın geliriz" sözlerini gündeme taşıyan Avrupalılar, Suriye sınırına yapılan sevkiyatları konuşuyor.

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Dünyanın konuştuğu sevkiyat Suriye sınırında

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlığından çekinen Batı ülkeleri, sevkiyattaki gizeme takıldı.

Dünyanın konuştuğu sevkiyat Suriye sınırında

ÇANKIRI'DAN HATAY'A SEVKİYAT

Dün Çankırı'da 28. Mekanize Piyade Tugayından 60 ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcı) sevkiyatı için çalışmalar tamamlandı.

Dünyanın konuştuğu sevkiyat Suriye sınırında

Askerler Tren Garında silah arkadaşları ve aileleriyle vedalaştıktan sonra sınırdaki birliklere katılmak üzere yola çıktı.

Dünyanın konuştuğu sevkiyat Suriye sınırında

DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Sınır hattına sevk edilen zırhlı araçların, çöl rengiyle boyanarak bölgenin doğal koşullarına uygun hale getirildiği gözlendi.

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